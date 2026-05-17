به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ حزب وحدت اسلامی افغانستان در واکنش به برخورد خشونت‌آمیز طالبان با حجت‌الاسلام حسین‌داد شریفی، روحانی شیعه در کابل، این اقدام را نشانه‌ای از روند فزاینده محدودسازی فعالیت‌های مذهبی شیعیان در افغانستان دانست.

در بیانیه این حزب آمده است که احضار و لت‌وکوب این عالم دینی به‌دلیل اجرای عقد شرعی مطابق فقه جعفری، صرفاً یک اختلاف فقهی یا حادثه موردی نیست، بلکه بخشی از سیاستی هدفمند برای محدودسازی هویت مذهبی شیعیان در کشور محسوب می‌شود.

حزب وحدت اسلامی تأکید کرده است که در سال‌های اخیر، تحت حاکمیت طالبان، نشانه‌هایی از فشار سیستماتیک بر جامعه شیعه افغانستان مشاهده می‌شود؛ فشاری که به گفته این حزب، ابعاد مذهبی، فرهنگی و اجتماعی هویت شیعیان را هدف قرار داده است.

در این بیانیه هشدار داده شده که ادامه چنین رویکردهایی می‌تواند افغانستان را به سمت واگرایی مذهبی، تعمیق شکاف‌های قومی و بروز بحران‌های پایدار اجتماعی سوق دهد؛ روندی که تجربه‌های تاریخی این کشور نیز پیامدهای خطرناک آن را نشان داده است.

حزب وحدت همچنین با اشاره به فجایع تاریخی علیه شیعیان و هزاره‌ها در دوره عبدالرحمان خان تأکید کرده است که سیاست‌های مبتنی بر حذف یا تحقیر مذهبی نه‌تنها به ثبات منجر نمی‌شود، بلکه بذر بی‌اعتمادی و تنش‌های طولانی‌مدت را در جامعه می‌پراکند.

در بخش دیگری از این بیانیه، از نهادهای بین‌المللی حقوق بشری و سازمان‌های اسلامی خواسته شده است که نسبت به وضعیت شیعیان افغانستان بی‌تفاوت نباشند و برای حفاظت از آزادی‌های مذهبی و حقوق دینی آنان اقدامات مؤثری انجام دهند.

حجت‌الاسلام حسین‌داد شریفی پیش‌تر اعلام کرده بود که پس از اجرای عقد موقت برای یک زوج جوان، از سوی حوزه هجدهم امنیتی طالبان احضار و مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته است.

او همچنین گفته است که در زمان حضور در این حوزه امنیتی، شماری از عالمان شیعه دیگر نیز احضار شده بودند و از آنان تعهد گرفته شده که از اجرای نکاح موقت خودداری کنند.

جامعه شیعه افغانستان که بخش قابل توجهی از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهد، عمدتاً پیرو مذهب جعفری است و در مناطق مختلفی از جمله کابل، بامیان، دایکندی، هرات و بخش‌هایی از بلخ حضور دارد.

در قانون اساسی دوره جمهوریت افغانستان، فقه جعفری در امور احوال شخصیه شیعیان به رسمیت شناخته شده بود؛ موضوعی که رهبران شیعه اکنون خواستار احترام به آن هستند.

