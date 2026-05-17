به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ الکسی اوورچوک، معاون نخست‌وزیر روسیه، اعلام کرد که طالبان در جریان دیدارهای خود در شهر کازان خواستار اعزام استادان پزشکی روسیه به افغانستان شده‌اند.

او روز جمعه (۲۵ اردیبهشت) در دیدار با هیأت طالبان در حاشیه هفدهمین مجمع اقتصادی «روسیه – جهان اسلام» گفت مقام‌های طالبان علاقه‌مندند از ظرفیت آموزشی و درمانی روسیه برای تقویت نظام آموزش پزشکی در دانشگاه‌های افغانستان استفاده کنند.

به گفته اوورچوک، گفت‌وگوهای دو طرف تنها به حوزه آموزش محدود نبوده و مجموعه‌ای از موضوعات اقتصادی نیز در دستور کار قرار داشته است.

او توضیح داد که طالبان به واردات خودرو و محصولات کشاورزی روسیه علاقه نشان داده‌اند و در این دیدار درباره ادامه صادرات سوخت، توسعه همکاری‌های سرمایه‌گذاری و افزایش مبادلات تجاری نیز مذاکره شده است.

در این نشست که با حضور ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان، برگزار شد، دو طرف همچنین درباره گسترش همکاری‌های تجاری، تسهیل امور گمرکی، تقویت کنترل‌های بهداشتی و دامپزشکی و بهره‌گیری از ظرفیت ترانزیتی افغانستان گفت‌وگو کردند.

معاون نخست‌وزیر روسیه با اشاره به ادامه تماس‌های منظم میان نهادهای مسئول دو کشور تأکید کرد که روابط دیپلماتیک میان مسکو و کابل برقرار است.

او ظرفیت توسعه تجارت دوجانبه را «قابل توجه» توصیف کرد اما گفت حجم فعلی مبادلات هنوز پایین است.

به گفته او، بر اساس آمار روسیه حجم تجارت دو کشور حدود ۳۲۶ میلیون دلار و طبق آمار طالبان نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار برآورد می‌شود.

اوورچوک همچنین افزود داده‌های دو ماه نخست سال جاری نشان می‌دهد حجم تجارت متقابل میان دو طرف حدود ۲.۶ برابر افزایش یافته است.

درخواست طالبان برای اعزام استادان پزشکی در حالی مطرح می‌شود که بخش بهداشت و آموزش پزشکی افغانستان در سال‌های اخیر با بحران کمبود نیروی متخصص روبه‌رو شده است. پس از بازگشت طالبان به قدرت، شمار زیادی از پزشکان، استادان دانشگاه و متخصصان حوزه سلامت کشور را ترک کردند و مهاجرت نخبگان به یکی از چالش‌های جدی نظام آموزشی و درمانی افغانستان تبدیل شد.

هم‌زمان، محدودیت‌های گسترده بر آموزش دختران نیز بر آینده نظام سلامت کشور تأثیر گذاشته است.

ممنوعیت ادامه تحصیل دختران در دانشگاه‌ها و محدودیت‌های شدید بر آموزش پزشکی برای زنان، مسیر تربیت پزشکان زن را در افغانستان به شدت محدود کرده است؛ در حالی که در بسیاری از مناطق کشور، به‌ویژه در بخش خدمات درمانی زنان، حضور پزشکان زن یک ضرورت اجتماعی و فرهنگی محسوب می‌شود.

علاوه بر این، ممنوعیت کار زنان در بسیاری از نهادها و محدودیت‌های اجتماعی و امنیتی نیز فضای فعالیت برای بخشی از متخصصان را دشوار کرده و برخی کارشناسان معتقدند این شرایط موجب تشدید کمبود کادر پزشکی در کشور شده است.

