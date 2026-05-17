۱۹ شهید و ۹۸ مجروح طی ۲۴ ساعت گذشته در لبنان

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ بهداشت لبنان روز یکشنبه از شهادت ۱۹ نفر و مجروح شدن ۹۸ نفر در پی حملات رژیم صهیونیستی به این کشور طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

براساس بیانیه وزارت بهداشت لبنان، شمار کل شهدای لبنان از زمان تشدید حملات رژیم صهیونیستی در ۲ مارس ۲۰۲۶ به ۲۹۸۸ نفر رسید.

در بیانیه این وزارتخانه اشاره شده است که ۹۲۱۰ نفر نیز در پی حملات رژیم صهیونیستی مجروح شدند.

این حملات در حالی صورت می‌گیرد که آمریکا روز جمعه ادعا کرده است آتش بس میان رژیم صهیونیستی و لبنان به مدت ۴۵ روز تمدید شده است.

