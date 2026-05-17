شناخت امام، شرط توحید است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله سید محمدمهدی میرباقری در محفل معارفی شب شهادت امام جواد علیهالسلام در حرم مطهر بانوی کرامت اظهار داشت: خداوند متعال در قرآن کریم امتیازی برای انسان ذکر میکند و آن این است که من شما انسانها را نه برای دنیا بلکه برای عبادت خودم آفریدهام.
وی با اشاره به اینکه امیرالمؤمنین(ع) در دعای کمیل نیز به این موضوع اشاره کرده است، مطرح کرد: خدای متعال ما را برای عبادت و رسیدن به مقام قرب الهی آفریده است و ظرفیت رسیدن به این امر را نیز برای ما فراهم کرده است.
سخنران محفل معارفی حرم مطهر حضرت معصومه سلاماللهعلیها با بیان اینکه ظاهر و باطن ما باید در مقابل خدای متعال یکی باشد، عنوان کرد: انسانی که اسیر امکانات و شرایط نباشد، از پرستش غیر خدا آزاد است.
وی با اشاره به اینکه شرک ریشه بسیاری از معصیتها است، خاطرنشان کرد: انسان برای خالص شدن و پرستش خداوند باید از امتحانات بسیاری عبور کند.
میرباقری با بیان حدیثی از سید الشهدا(ع)، تصریح کرد: خداوند متعال بندگانش را نیافریده است مگر برای اینکه نسبت به او معرفت داشته باشند و اگر معرفت حاصل شود انسان به عبادت میرسد.
وی با اشاره به اینکه عبادت به سه دسته تقسیم میشود، یادآور شد: افرادی که در مقام شکر باشند عبادت کامل را انجام میدهند.
سخنران محفل معارفی حرم مطهر حضرت معصومه سلاماللهعلیها با بیان اینکه اوج معرفت شناخت امامزمان(عج) است، گفت: انسان از طریق معرفت به امام به معرفت الهی میرسد.
کسی که به معرفت امام نرسد، به حقیقت توحید دست پیدا نمیکند
وی با اشاره به اینکه اعتقاد ما بر این است که اطاعت از امام در مسیر اطاعت از خدا قرار دارد، بیان کرد: کسی که به معرفت امام نرسد، به حقیقت توحید دست نیافته است و هیچ راهی وجود ندارد که انسان بدون معرفت امام به توحید برسد.
میرباقری با بیان اینکه طاعت مخصوص به خداوند است، اظهار داشت: اگر کسی صاحب امر خدا نباشد و امر الهی در شب قدر بر او نازل نشود، امام مفترض الطاعه نمیشود.
وی با اشاره به اینکه امر الهی زمانی که بخواهد در عالم اظهار شود از طریق امام اظهار میشود مطرح کرد: تمامی فرامین الهی که بهوسیله ملائکه بر عالم نازل میشود، در شب قدر به محضر امام میآید.
سخنران محفل معارفی حرم مطهر حضرت معصومه سلاماللهعلیها اضافه کرد: انسان باید امامی که صاحب امر الهی است را بشناسد و مقصود از این شناخت، صرفاٌ یک شناخت شناسنامهای نیست.
وی با بیان اینکه معرفت یک امر ساده نیست، عنوان کرد: معرفت شامل تصدیق و تسلیم است و این مقام معرفت مقام معرفت و طاعت الهی است.
میرباقری با اشاره به اینکه امتحان توحید در امتحان معرفت امام خلاصه میشود، خاطرنشان کرد: اگر کسی معرفت به امام و تسلیم امام داشت به تمام آنچه که باید، میرسد.
امتحان همه انسانها در هر دورهای امتحان به امام است
وی در ادامه گفت امتحان همه انسانها در هر دورهای امتحان به امام است که در اشکال مختلف از انسانها گرفته میشود.
سخنران محفل معارفی حرم مطهر حضرت معصومه سلاماللهعلیها با اشاره به اینکه وادی ایمان، خاص تر از وادی اسلام است، یادآور شد: وادی ایمان که وادی درجه و پیشرفت است، وادی امتحان است.
