از عنقون تا صیدا؛ موج تازه آوارگی در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با تشدید درگیری‌ها و افزایش تهدیدهای رژیم صهیونیستی علیه مناطق جنوبی لبنان، موج تازه‌ای از آوارگی در این کشور شکل گرفته است. این وضعیت فشار مضاعفی بر شهرها و روستاهایی وارد کرده که میزبان آوارگان هستند و تلاش‌های محلی برای ایجاد مراکز اسکان جدید را افزایش داده است.

بر اساس گزارش شبکه الجزیره از منطقه «حاره صیدا» در جنوب لبنان، پس از صدور هشدارهای رژیم صهیونیستی برای بیش از ۱۰ روستا در شهرستان‌های «نبطیه» و «زهرانی» و متعاقب آن حملات هوایی به برخی از این مناطق، شمار زیادی از ساکنان ناچار به ترک خانه‌های خود شدند.

عنقون دیگر امن نیست

شهرک «عنقون» در نزدیکی شهر صیدا که تا پیش از این منطقه‌ای نسبتاً امن به شمار می‌رفت، در روزهای اخیر شاهد موج جدیدی از آوارگی بوده است. این منطقه که دو مرکز اسکان با بیش از ۲۸۰۰ آواره را در خود جای داده بود، پس از دریافت هشدارهای امنیتی با خروج گسترده ساکنان و آوارگان مواجه شد.

بسیاری از خانواده‌ها به منطقه حاره صیدا و شهر صیدا پناه برده‌اند و گروهی دیگر نیز مسیر خود را به سمت بیروت ادامه داده‌اند.

در واکنش به افزایش شمار آوارگان، شهرداری حاره صیدا هفته گذشته مرکز جدیدی با نام «مرکز کرامت» راه‌اندازی کرد. مسئولان محلی تأکید دارند این مکان اردوگاه نیست، بلکه محل اقامت موقتی برای خانواده‌هایی است که ناچار به ترک خانه‌های خود شده‌اند. این مرکز شامل چادرهایی است که در خیابانی بسته‌شده برای همین منظور برپا شده‌اند.

یکی از زنان آواره از «شهرک شحور» در شهرستان صور می‌گوید که پس از شدت گرفتن بمباران‌ها به‌سختی توانسته خود را به این مرکز برساند و پس از ورود، نیازهای اولیه اقامتی در اختیارش قرار گرفته است.

فشار بر ظرفیت مراکز اسکان

«مصطفی الزین» شهردار منطقه حاره صیدا، اعلام کرده است که مرکز کرامت تنها در مدت ۲۴ ساعت و با همکاری شورای شهر و داوطلبان محلی راه‌اندازی شد تا بتواند پذیرای ده‌ها خانواده بی‌سرپناه باشد.

به گفته وی، تعداد آوارگان حاضر در منطقه حاره صیدا بین ۳۸ تا ۴۰ هزار نفر برآورد می‌شود. او توضیح داد که موج جدید آوارگی باعث شده برخی خانواده‌ها در خانه‌های شخصی اسکان داده شوند و گروهی دیگر به دلیل کمبود ظرفیت به مناطق شمالی لبنان منتقل شوند.

الزین تأکید کرد که شهرداری منطقه حاره صیدا با وجود محدودیت امکانات، تلاش می‌کند خدمات اولیه را تأمین کند و بخش مهمی از این حمایت‌ها با کمک نهادهای مردمی، خیرین و داوطلبان محلی انجام می‌شود.

وی همچنین از آمادگی برای ایجاد مراکز جدید در صورت تداوم موج آوارگی خبر داد.

زندگی در انتظار بازگشت

بسیاری از آوارگان با وجود برخورداری از خدمات اولیه، همچنان چشم‌انتظار بازگشت به خانه‌های خود هستند.

یکی از زنان آواره از شهرک «عدلون» می‌گوید که امکاناتی مانند غذا و خدمات ضروری در محل اسکان فراهم است، اما دوری از خانه و زندگی عادی همچنان بزرگ‌ترین رنج آوارگی محسوب می‌شود.

یکی دیگر از آوارگان نیز می‌گوید پس از بازگشت کوتاه‌مدت در دوران آتش‌بس، اکنون بار دیگر ناچار به ترک خانه خود شده است. به گفته او، انتشار اخبار ضدونقیض درباره احتمال برقراری آتش‌بس موجب شده بسیاری از خانواده‌ها تصمیم برای بازگشت را به تعویق بیندازند.

ادامه بحران انسانی

گزارش‌ها حاکی از آن است که خدمات ارائه‌شده در مراکز اسکان تا حدی فشارهای معیشتی را کاهش داده، اما نتوانسته نگرانی و بلاتکلیفی آوارگان جنوب لبنان را از بین ببرد. بسیاری از آنها همچنان امیدوارند با بهبود شرایط امنیتی بتوانند به روستاها و شهرهای خود بازگردند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که حملات رژیم صهیونیستی به مناطق جنوبی لبنان ادامه دارد. حملاتی که با وجود آتش‌بس شکننده برقرارشده از ۱۷ آوریل، همچنان باعث افزایش شمار قربانیان و آوارگان شده است.

بر اساس آمارهای رسمی، از زمان آغاز دور جدید حملات گسترده رژیم صهیونیستی به لبنان در دوم مارس، هزاران نفر شهید و زخمی شده‌اند و بیش از یک میلیون نفر نیز خانه‌های خود را ترک کرده‌اند. آماری که از تداوم یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های انسانی لبنان در سال‌های اخیر حکایت دارد.

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