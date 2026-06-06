وزارت دفاع عراق مقادیر زیادی سلاح تحویل گرفت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت دفاع عراق از تحویل حجم قابل توجهی از سلاح‌ها در چارچوب برنامه حصر سلاح در اختیار دولت این کشور خبر داد و اعلام کرد که روند ادغام گروه‌های مسلح در ساختار رسمی امنیتی کشور عراق وارد مرحله اجرایی شده است.

«تحسین الخفاجی» مدیر اطلاع‌رسانی و هدایت معنوی وزارت دفاع عراق در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی عراق (واع) اعلام کرد که پرونده حصر سلاح در دست دولت با دستور مستقیم «علی الزیدی» فرمانده کل نیروهای مسلح و نخست‌وزیر عراق، وارد مرحله‌ای مهم شده است.

وی افزود: این روند با حمایت نهادهای نظامی و دولت عراق و در چارچوب قوانین کشور در حال اجراست و عملیات مربوط به آن تحت نظارت معاون فرمانده عملیات مشترک از شهر سامرا آغاز شده است.

به گفته الخفاجی، در جریان این عملیات شمار زیادی از سلاح‌ها تحویل وزارت دفاع عراق شده است.

روندی پیچیده اما ضروری

این مقام وزارت دفاع عراق با اشاره به ابعاد مختلف طرح ادغام گروه‌های مسلح، تأکید کرد که این فرایند در عین اهمیت، بسیار پیچیده است و نیازمند سازوکارهای قانونی و اجرایی مشخص است.

وی توضیح داد که موضوع تنها به تحویل سلاح محدود نمی‌شود، بلکه شامل ساماندهی نیروها، تجهیزات، سلاح‌های سنگین، حقوق و مزایای پرسنل و ایجاد ردیف‌های استخدامی نیز می‌شود.

الخفاجی افزود: اقدامات اجرایی این طرح بر اساس قوانین، مقررات و سازوکارهای رسمی آغاز شده و روند تحویل تسلیحات و ساماندهی نیروها به‌صورت روان و منظم در حال انجام است.

او همچنین تصریح کرد که برای تکمیل این پرونده جدول زمانی مشخصی تعیین نشده و روند اجرا تا دستیابی به اهداف مورد نظر ادامه خواهد یافت.

آغاز ادغام گروه‌های مسلح

پیشتر نیز «سعد معن» رئیس هسته اطلاع‌رسانی امنیتی عراق از آغاز نخستین گام‌های عملی برای ادغام گروه‌های مسلح در ساختار رسمی امنیتی این کشور خبر داده بود.

به گفته او، این روند با تحویل مقرها و سلاح‌های گروه «سرایا السلام» در شهر سامرا آغاز شده است. اقدامی که در پاسخ به ابتکار مطرح‌شده از سوی «سیدمقتدی صدر» رهبر جریان ملی شیعی عراق، صورت گرفته است.

مقام‌های عراقی این اقدامات را بخشی از تلاش‌های دولت این کشور برای تقویت حاکمیت قانون، انحصار سلاح در اختیار نهادهای رسمی و یکپارچه‌سازی ساختار امنیتی عراق عنوان می‌کنند. روندی که می‌تواند تأثیر مهمی بر وضعیت امنیتی و سیاسی عراق در دوره پیش رو داشته باشد.

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