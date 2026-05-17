به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام سعید اسمعیلزاده، مدیرکل روابطعمومی مرکز خدمات حوزههای علمیه، در جمع اصحاب رسانه به مناسبت هفته ارتباطات و روز روابطعمومی، با تأکید بر اهمیت نظرسنجی و دریافت انتظارات مخاطبان و ذینفعان به عنوان اصلیترین مؤلفه در ارتباطات اثربخش، از تغییر رویکرد این واحد از تمرکز بر راهاندازی سامانه به سمت تقویت فرایندهای نیازسنجی، تحلیل انتظارات و ارتباط چهرهبهچهره با جامعه طلاب و روحانیون خبر داد.
وی جایگاه روابطعمومی را فراتر از اطلاعرسانی صرف توصیف کرد و گفت: به جای اتکا به ابزارهای صرفاً نرمافزاری، بر خودِ فرایند نظرسنجی، شفافیت در دریافت بازخوردها و اولویتدهی به انتظارات واقعی طلاب تمرکز کردهایم. آنچه اهمیت دارد، نه صرفاً یک سامانه، بلکه فرهنگ پرسشگری، گوش دادن فعال و پاسخگویی مبتنی بر نیازهای میدانی است.
مدیرکل روابطعمومی مرکز خدمات حوزه با اشاره به چالش «مدیریت حجم انبوه اطلاعات»، مهمترین دستاورد سال گذشته را نهادینهسازی رویکرد نظرسنجی مستمر از ذینفعان و طراحی مکانیسمهای دریافت انتظارات بدون واسطه از طلاب و روحانیون سراسر کشور دانست و اظهار داشت: این رویکرد، مسیر ارتباط دوطرفه را هموار کرده و امکان جمعآوری ایدهها و نیازسنجی از بدنه اصلی سازمان را بدون وابستگی به یک سامانه خاص، از طریق کانالهای متنوع (دیدارهای میدانی، رابطان استانی، پلتفرمهای موجود و بازخوردهای مستقیم) فراهم آورده است.
وی برنامههای سال جاری را بر محور دیجیتالیسازی حداکثری همراه با تقویت ارتباطات میدانی، تولید محتوای هدفمند بر اساس انتظارات مستخرج از نظرسنجیها، و تحلیل مستمر دادههای حاصل از بازخوردهای مردمی و طلاب اعلام کرد و افزود: اصل بر اهمیت موضوع نظرسنجی است، نه صرفاً ابزار آن. دریافت انتظارات ذینفعان، ما را به بهبود خدمات و ارتقای شفافیت سازمانی رهنمون میکند.
حجتالاسلام اسمعیلزاده در پایان بر لزوم حضور میدانی در میان طلاب، استفاده از ظرفیت رابطان استانی و تولید محتوای فاخر در شأن این قشر تأکید کرد و گفت: قلب تپنده روابطعمومی، اعتماد و پاسخگویی مبتنی بر شناخت دقیق انتظارات است؛ نه صرفاً یک سامانه.
