به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام میثم حمیدی‌نیک در مراسم شرح آیاتی از قرآن کریم قبل از نماز ظهر و عصر یکشنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه در شبستان امام خمینی(ره) حرم بانوی کرامت با استناد به آیه شریفه ۱۲۴ سوره بقره، اظهار داشت: این آیه بسیار پرمغز است و ائمه معصومین(ع) برای اثبات ولایت و وصایت امیرالمؤمنین(ع) پس از پیامبر(ص) به همین آیه استدلال می‌کردند.

حمیدی‌نیک خاطرنشان کرد: در این آیه، خداوند حضرت ابراهیم(ع) را با آزمایش‌های سختی مواجه کرد و ایشان پیروزمندانه از آن‌ها خارج شدند. از جمله این آزمایش‌ها، بردن زن و فرزند به بیابان خشک و بی‌آب‌وعلف و پس از آن، آزمایش ذبح حضرت اسماعیل(ع) بود. نتیجه این آزمایش‌ها، رسیدن حضرت ابراهیم(ع) به مقام امامت پس از مقام نبوت بود.

سخنران حرم مطهر با تأکید بر اینکه نصب امام به دست خداست؛ تصریح کرد: خداوند حضرت ابراهیم(ع) را برای مردم امام قرار داد. امامت و خلافت الهی با شورا و انتخاب مردم تعیین نمی‌شود، همان‌طور که در روایات مستند و متعدد، اسامی و کنیه تک تک ائمه(ع) از پیامبر(ص) تا حضرت مهدی(عج) بیان شده است.

وی با اشاره به ادامه آیه، افزود: حضرت ابراهیم(ع) پرسیدند آیا این امامت به ذریه من نیز می‌رسد؟ خداوند فرمود «لَا یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ»؛ این عهد (امامت) به ظالمان نمی‌رسد. از این آیه شریفه، عصمت ائمه(ع) اثبات می‌شود. کسی که می‌خواهد امام و خلیفه الهی باشد، باید معصوم از خطا و اشتباه باشد.

حمیدی‌نیک در پایان با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم(ص)، خاطرنشان کرد: حضرت ابراهیم(ع) پرسیدند ظالم کیست که عهد الهی به او نمی‌رسد؟ خداوند فرمود کسی که یک بار سجده بر بت کند. در سوره لقمان نیز آمده است «إِنَّ الشِّرْکَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ». بنابراین، حتی اگر بت پرست توبه کند، به مقام امامت و خلافت الهی نمی‌رسد.

