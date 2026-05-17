بیانیه حزب وحدت اسلامی افغانستان در واکنش به توهین نیروهای طالبان به عالم شیعه

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در ادامه واکنشها به توهین نیروهای طالبان به حجت الاسلام و المسلمین شریفی، عالم مشهور شیعه در کابل، حزب وحدت اسلامی افغانستانی به ریاست کریم خلیلی، بیانیهای در محکومیت تعرض به آزادیهای مذهبی، احوال شخصیه و تشدید فشارهای قومی و مذهبی علیه هزارهها و شیعیان افغانستان صادر کرد.
متن کامل بیانیه به شرح ذیل است:
بسمالله الرحمن الرحیم
إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِیتَاءِ ذِی الْقُرْبَیٰ وَیَنْهَیٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ وَالْبَغْیِ ۚ یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ / قرآن کریم
حزب وحدت اسلامی افغانستان اهانت، لتوکوب و برخورد تحقیرآمیز با حجتالاسلام والمسلمین استاد حسین داد شریفی، عالم دینی شیعه در کابل، بهدلیل اجرای عقد شرعی مطابق فقه جعفری را بهشدت محکوم میکند و آن را تعرض آشکار به آزادی مذهبی، کرامت انسانی و حقوق مسلم پیروان مذهب جعفری میداند.
آنچه امروز در برابر هزارهها و شیعیان افغانستان جریان دارد، صرفاً یک برخورد موردی یا اختلاف مذهبی نیست؛ بلکه بخشی از روند خطرناک تبعیض سیستماتیک است که در آن هویت مذهبی، فرهنگی و اجتماعی بخش بزرگی از مردم افغانستان هدف فشار، تحقیر و حذف قرار گرفته است. دخالت در احوال شخصیه، محدودسازی اجرای احکام فقه جعفری، تحقیر عالمان دینی، اعمال فشار بر خانوادهها، برخوردهای تبعیضآمیز امنیتی و قضایی، و تعرض به کرامت انسانی شهروندان، مغایر با اصول اسلامی، ارزشهای انسانی و تمامی معیارهای پذیرفتهشده حقوق بشری است.
حزب وحدت اسلامی افغانستان تأکید میکند که فقه جعفری و هویت مذهبی و تاریخی شیعیان، بخش جداییناپذیر تاریخ، فرهنگ و واقعیت اجتماعی افغانستان است و هیچ قدرتی حق ندارد با قرائت انحصارگرایانه از دین و سیاست، این هویت را سرکوب، انکار یا محدود سازد.
ما هشدار میدهیم که تداوم سیاستهای تبعیضآمیز، فشارهای مذهبی، قومی و اجتماعی علیه هزارهها و شیعیان، شکافهای اجتماعی و بیاعتمادی ملی را عمیقتر ساخته و افغانستان را بهسوی بحرانهای خطرناکتر سوق خواهد داد. تجربه تلخ تاریخ افغانستان، بهویژه فجایع دوران عبدالرحمن، بهروشنی نشان داده است که سیاست حذف، تحقیر و سرکوب، نهتنها ثبات و وحدت ایجاد نمیکند، بلکه بذر نفرت، واگرایی و بحرانهای پایدار را در جامعه میپراکند.
ما از تمامی علما، نهادهای دینی، شخصیتهای ملی، مجامع اسلامی، نیروهای سیاسی، نهادهای مدافع حقوق بشر و همه وجدانهای بیدار کشور میخواهیم که در برابر این روند خطرناک سکوت نکنند و اجازه ندهند افغانستان بار دیگر به مسیر سیاستهای تبعیضآمیز و فاجعهبار گذشته سوق داده شود.
ما همچنین از سازمانهای بینالمللی مدافع حقوق بشر، نهادهای اسلامی و مجامع مسئول جهانی میخواهیم که در برابر آنچه امروز علیه هزارهها و شیعیان افغانستان جریان دارد، بی تفاوت و نظاره گر ننشسته و مطابق اصول حقوق بینالملل، حقوق بشر و آزادیهای مذهبی، تدابیر لازم و اقدامات مؤثر حمایتی را برای جلوگیری از تداوم تبعیض، سرکوب و نقض حقوق اساسی شهروندان اتخاذ نمایند.
راه نجات افغانستان، عدالت، احترام به تنوع مذهبی و قومی، پذیرش حقوق برابر همه شهروندان، و پایاندادن به سیاست حذف و انکار است؛ نه تحقیر، سرکوب و تعرض به کرامت انسانی مردم.
حزب وحدت اسلامی افغانستان
۲۶ ثور ۱۴۰۵ هجری شمسی
