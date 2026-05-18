به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ انتشارات مجمع جهانی اهل بیت (علیهم السلام)، 331 جلد از آثار خود را به زبانهای مختلف در هفتمین دورۀ نمایشگاه مجازی کتاب تهران عرضه کرده است.
از جمله آثار شاخص ارئه شده در غرفه مجازی مجمع جهانی اهل بیت(ع) میتوان به مجموعه آثار همایش بین المللی ابوطالب، مجموعه اعلام الهدایه به زبانهای مختلف، ترجمه آثار علامه مصباح یزدی، علامه عسکری، علامه قرشی، آیت الله امینی، آیت الله آصفی و ... با موضوعات تاریخ و سیره، فقه و اصول، قرآن و حدیث و کودک اشاره کرد.
علاقهمندان برای مشاهده و خرید آثار مجمع جهانی اهل بیت(ع) میتوانند به این لینک مراجعه کنند.
گفتنی است هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از بیستوششم اردیبهشت تا دوم خرداد (۱۴۰۵) با شعار «بخوانیم برای ایران» در نشانی book.icfi.ir برگزار میشود.
