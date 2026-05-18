نتانیاهو لغو دادگاه خود را خواستار شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه های رژیم صهیونیستی از درخواست بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم برای لغو جلسه دادگاه خود خبر دادند.
طبق نقل از الجزیره، منابع صهیونیستی گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم امروز نیز به بهانه های امنیتی و سیاسی خواستار لغو جلسه دادگاه خود شده است.
بر اساس این گزارش، دادستانی این رژیم با درخواست نتانیاهو مخالفت کرده و جلسه دادگاه را به بعد از ظهر امروز موکول کرده است.
هفته گذشته نیز بازجویی از نتانیاهو در پرونده موسوم به «۴۰۰۰»، پرونده «بزک–والا» که در آن او به رشوهخواری، کلاهبرداری و خیانت در امانت متهم است، به پایان رسید و بلافاصله جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی «۲۰۰۰» آغاز شد.
پرونده 2000 نیز مربوط به اتهامات مطرح شده در خصوص تبادل رشوه بین نتانیاهو و مالک روزنامه یدیعوت آحارونوت است.
جلسه دادگاه ناحیه قدس اشغالی نیز بار دیگر حاشیه ساز شد. نتانیاهو در میانه بازجویی یک پاکتنامه مهرومومشده تحویل گرفت سپس با ادعای رسیدگی به یک «فوریت امنیتی» خواستار ترک فوری دادگاه شد.
منابع نزدیک به نتانیاهو از توضیح درباره محتوای پاکتنامه خودداری کردهاند، موضوعی که به گمانهزنیها درباره استفاده ابزاری از مسائل امنیتی برای فرار از پاسخگویی قضایی دامن زده است.
گفته میشود، نتانیاهو همچنان تلاش دارد با بهانههای امنیتی و سیاسی روند دادگاه را مختل کرده و از پاسخگویی درباره اتهامات سنگین فساد مالی بگریزد.
