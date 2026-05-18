دور جدید واکسیناسیون فلج اطفال در افغانستان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ برنامه «افغانستان عاری از فلج اطفال» اعلام کرد که دور جدید کمپین واکسیناسیون پولیو (فلج اطفال) از امروز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت آغاز شده است.

بر اساس اعلام این برنامه، طی چهار روز آینده، ۸٫۳ میلیون کودک زیر پنج سال در ۱۹۴ شهرستان از ۲۰ استان کشور واکسیناسیون خواهند شد.

این دومین دور واکسیناسیون فلج اطفال در سال ۲۰۲۶ میلادی است که با همکاری سازمان جهانی بهداشت (WHO) و دیگر نهادهای بهداشتی بین‌المللی اجرا می‌شود.

سازمان جهانی بهداشت تأکید کرده که افغانستان و پاکستان تنها کشورهای جهان هستند که هنوز ویروس فلج اطفال در آن‌ها ریشه‌کن نشده است.

سال گذشته در افغانستان ۹ مورد مثبت این بیماری ثبت شد و در پاکستان ۳۰ مورد گزارش گردید. در سال جاری نیز تا کنون سه مورد مثبت در استان‌های قندهار و هلمند ثبت شده است.

مسئولان بهداشت و درمان افغانستان هشدار داده‌اند که با توجه به ادامه موارد مثبت در جنوب این کشور، پوشش واکسیناسیون گسترده و مستمر برای جلوگیری از گسترش ویروس ضروری است.

این کمپین با هدف تقویت ایمنی کودکان و نزدیک شدن به هدف نهایی ریشه‌کنی کامل فلج اطفال در افغانستان اجرا می‌شود.

