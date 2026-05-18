به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به مناسبت ۲۷ اردیبهشت، روز روابط عمومی و ارتباطات، مرکز رسانه فاطمیون در گفتگویی کوتاه با خانم «نرجس محمدی»، مسئول روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، به بررسی نقش روابط عمومی در تبیین فرهنگ ایثار و شهادت، معرفی خدمات بنیاد شهید و تقویت ارتباط با خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران پرداخت. شرح این گفتگو در ادامه منتشر میشود.
سؤال: با توجه به نامگذاری امروز به عنوان روز روابط عمومی و ارتباطات، به نظر شما روابط عمومی در نهادهایی مانند بنیاد شهید چه جایگاهی در برقراری ارتباط مؤثر با جامعه و بهویژه خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران دارد؟
محمدی: روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی بهعنوان حلقه واسط میان جامعه معزز ایثارگری و مجموعه بنیاد، تلاش میکند خدمات، برنامهها و حمایتهای ارائهشده را بهصورت شفاف و بهموقع اطلاعرسانی کند. این حوزه همچنین با انعکاس مطالبات، دغدغهها و دیدگاههای خانوادههای شهدا و ایثارگران به مدیران، زمینه تقویت تعامل، تکریم این عزیزان و ارتقای کیفیت خدمترسانی را فراهم میسازد.
سؤال: روابط عمومی بنیاد شهید چه برنامهها و ابتکاراتی برای معرفی و روایت خدمات بنیاد و همچنین تکریم خانوادههای شهدای مدافع حرم و جبهه مقاومت در سطح جامعه دنبال میکند؟
محمدی: دعوت از خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران در مناسبتهای مختلف برای حضور در رسانهها، از جمله صداوسیما و شبکههای تلویزیونی، خبرگزاریها، پایگاههای خبری و دفاتر روزنامهها، فرصتی ارزشمند برای معرفی ایثارگریها و فداکاریهای آنان است. در این مسیر، رسانهها بهعنوان بازوی توانمند میتوانند نقش مؤثری در تبیین و نهادینهسازی تکریم جامعه ایثارگری در سطح جامعه ایفا کنند.
سؤال: در پایان اگر نکته یا پیامی برای خانوادههای معظم شهدا، بهویژه خانوادههای شهدای فاطمیون و همچنین فعالان عرصه روابط عمومی که در مسیر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تلاش میکنند دارید، بفرمایید.
محمدی: معرفی فداکاری و ایثار شهدای مدافع حرم و همچنین موفقیتهای رزمندگان در جبهههای مقاومت، دستاوردهای ارزشمند و متعددی برای جامعه ایران به همراه داشته است؛ که یکی از مهمترین آنها حفظ امنیت کشور و دور نگه داشتن سالها جنگ از مرزهای ایران بوده است. معرفی این دستاوردها از طریق رسانهها و بازتاب آن در میان مردم، میتواند جایگاه و اهمیت مجاهدتهای شهدا، جانبازان و آزادگان را بیش از پیش برای جامعه تبیین کند.
مهمترین وظیفه روابط عمومی نیز اطلاعرسانی و معرفی شهیدان و ایثارگران به جامعه است. امروز خانوادههای شهدا و ایثارگران نیز نقش مهمی در این مسیر دارند و میتوانند بهعنوان راویان ایثار و فداکاری، فرهنگ ایثار و شهادت را به نسلهای آینده منتقل کنند.
