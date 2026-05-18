به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گئو جیاکان در نشست خبری با اشاره به آنکه رئیس جمهور پوتین در این سفر برای بیست و پنجمین بار از چین بازدید می‌کند، گفت که در طول این سفر، رهبران دو کشور در مورد روابط دوجانبه، همکاری در زمینه‌های مختلف و مسائل بین‌المللی و منطقه‌ای مورد توجه مشترک با یکدیگر تبادل نظر خواهند کرد.

گوئو جیاکان خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر، تحت رهبری راهبردی رئیس جمهور شی جین‌پینگ و رئیس جمهور پوتین، روابط مشارکت جامع راهبردی چین و روسیه در عصر جدید به طور سالم، پایدار و عمیق توسعه یافته و گسترش مداوم همکاری دو کشور در زمینه‌های مختلف، منافع ملموس برای دو کشور و دو ملت به ارمغان آورده است.

وی همچنین گفت: این روابط همچنین نقشی مهم در حفظ ثبات راهبردی جهان و حفظ عدالت و انصاف در سطح بین‌المللی ایفا کرده است.

امسال سی‌اُمین سالگرد برقراری روابط مشارکت راهبردی چین و روسیه، بیست و پنجمین سالگرد امضای پیمان همکاری حسن همجواری و دوستی چین و روسیه و همچنین آغاز "سال آموزش چین و روسیه" است. دو طرف از این فرصت استفاده خواهند کرد تا به پیشبرد روند توسعه روابط چین و روسیه به سطوح عمیقتر و بالاتر ادامه دهند و ثبات و انرژی مثبت بیشتر به جهان تزریق کنند.