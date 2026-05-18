به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در جریان برگزاری بیستمین نشست سالیانه «گروه چشم‌انداز راهبردی روسیه - جهان اسلام» که با حضور وزاری فرهنگ ۳۵ کشور اسلامی و جمع زیادی از مقامات بلند مرتبه روسیه برگزار می‌شود، هیأت ایرانی با تهیه یک رمزینه الکترونیک (QR Code) که با صفحه سایت «تراژدی میناب» (http://minabtragedy.com) ، ارتباط برقرار می‌کرد، حاضران در این نشست را نسبت به ابعاد و جزئیات جنایت امریکایی-صهیونی حمله به مدرسه شجره طیبه میناب که منجر به شهادت ۱۶۸ کودک شد، مطلع ساختند.

این رمزینه که به صورت یک استند تهیه شده بود در تمام دو روز برگزاری این اجلاس بر روی میز رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران به عنوان رئیس هیأت اعزامی قرار داشت و او در نوبت‌های مختلف جزئیاتی از جنایات و خسارات تحمیل شده به مردم ایران در جریان جنگ تحمیلی سوم را بیان کرد.

در بخشی از این نشست نماینده امارات متحده عربی نسبت به توجیه حملات امریکایی - صهیونی اقدام به سخنرانی کرد که با پاسخ کوبنده رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مواجه شد.

ایمانی‌پور در پرسش از نماینده امارات بیان کرد: اگر همسایه شما، خانه‌اش را در اختیار دشمن قرار دهد تا از آنجا به خانواده شما حمله کند، چه می کنید؟ مطمئن باشید که ایران منبع تجاوز به خاک خود را در هر جغرافیایی باشد، دنبال کرده و تنبیه می‌کند.

اظهارات حجت الاسلام و المسلمین ایمانی‌پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با حمایت وزرای حاضر در نشست همراه شد.همچنین رئیس جمهور تاتارستان به عنوان میزبان اصلی این نشست از سکوت برخی کشورها و عدم محکوم کردن حملات علیه ایران اظهار تأسف کرد.

