به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ لارس کلینگ‌بایل، معاون صدراعظم و وزیر دارایی آلمان، امروز دوشنبه پیش از عزیمت به نشست گروه هفت که در پاریس برگزار می‌شود، نسبت به پیامدهای اقتصادی جنگ علیه ایران هشدار داد.

جنگ با ایران؛ تهدید جدی برای اقتصاد جهانی

کلینگ‌بایل گفت: جنگ با ایران نه تنها یک تهدید جدی برای اقتصاد جهانی است، بلکه خسارات عظیمی به توسعه اقتصادی وارد می‌کند.

طبق گزارش خبرگزاری آلمان، وزیر دارایی آلمان سپس تأکید کرد: باید تمام تلاش خود را برای پایان دائمی جنگ، برقراری ثبات در منطقه و تضمین آزادی خطوط کشتیرانی به کار گرفت.

وی در همین زمینه تصریح کرد: در این مسیر، رویکرد ما به عنوان اروپایی‌ها همچنان روشن است: ما همکاری را بر تقابل ترجیح می‌دهیم.

محوریت تنگه هرمز در نشست گروه هفت

طبق گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، در نشست وزرای دارایی گروه هفت که از روز دوشنبه آغاز می‌شود، شرکت‌کنندگان بر تأثیرات اقتصادی جنگ در منطقه غرب آسیا و پیامدهای احتمالی آن بر تجارت جهانی متمرکز خواهند شد.

بر اساس این گزارش، تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین مسیرهای کشتیرانی جهان برای تجارت نفت و گاز به شمار می‌رود.

کلینگ‌بایل با اشاره به بحران‌های کنونی تأکید کرد: این شرایط، اهمیت «مستقل‌تر و تاب‌آورتر شدن» آلمان و اروپا را به ویژه در زمینه مواد خام، انرژی و زنجیره‌های تأمین بیش از پیش نمایان می‌سازد.

وی افزود: در مذاکرات پاریس، وزرای دارایی برزیل، هند، کره جنوبی و کنیا نیز حضور خواهند داشت.

