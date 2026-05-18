به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه، امروز دوشنبه در نشست خبری پس از دیدار با وزیر خارجه گینه استوایی در مسکو، بار دیگر بر حق جمهوری اسلامی ایران برای انجام غنیسازی اورانیوم تأکید کرد.
لاوروف طی این نشست خبری گفت: ایران حق کامل غنیسازی اورانیوم برای اهداف صلحآمیز را دارد.
به نوشته خبرگزاری اسپوتنیک، وی در اینباره توضیح داد: روسیه سعی در دخالت در مذاکرات بین آمریکا و ایران ندارد و برای آنها آرزوی موفقیت میکند.
این دیپلمات ارشد روس ادامه داد: روسیه از هر راهحلی که آمریکا و ایران آماده پذیرش آن باشند، حمایت خواهد کرد.
طبق این گزارش، لاوروف همچنین افزود: مسئله نیروگاه هستهای بوشهر فقط به روسیه و ایران مربوط میشود و هیچ طرف دیگری به آن مربوط نیست.
.............
پایان پیام
نظر شما