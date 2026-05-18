به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، روز دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، با گرامیداشت شهادت امام خامنه‌ای و شهدای جنگ تحمیلی سوم، از حماسه‌آفرینی ملت ایران، رزمندگان و نیروهای نظامی در عرصه‌های مختلف قدردانی کرد و نقش رسانه‌ها را در روایت این حوادث تاریخی تعیین‌کننده دانست.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در صحنه و نقش‌آفرینی آنان در دفاع مقدس سوم اظهار داشت: روایت، بخش جدایی‌ناپذیر هر حماسه است و اگر حماسه‌ای روایت نشود، ناقص و ناتمام خواهد ماند. همان‌گونه که واقعه کربلا به واسطه حضور راویان صادق و شجاع ماندگار شد، امروز نیز ثبت و انتقال حماسه‌های ملت ایران بر عهده اصحاب رسانه، فرهنگ و هنر است.

حجت‌الاسلام والمسلمین رستمی افزود: حماسه‌ای که راوی نداشته باشد، حماسه‌ای مرده است. عظمت بسیاری از رخدادهای تاریخی ایران نیز به واسطه روایتگری و ثبت آن‌ها در آثار ادبی و فرهنگی به نسل‌های بعد منتقل شده است. امروز نیز وظیفه فعالان حوزه فرهنگ، هنر و رسانه آن است که حماسه‌های شکل‌گرفته در دفاع مقدس سوم را در قالب‌های فاخر، ماندگار و اثرگذار به جامعه و آیندگان منتقل کنند.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با خطاب قرار دادن اصحاب رسانه تأکید کرد: میدان فعالیت شما، میدان روایت صادقانه حقایق است؛ چه در بیان خباثت‌ها، جنایت‌ها و زورگویی‌های دشمن و چه در انعکاس ایستادگی، مقاومت و دستاوردهای ملت ایران. خبرهای امیدبخش، عزت‌آفرین و افتخارآمیز فراوانی در این عرصه وجود دارد که باید به درستی به جامعه منتقل شود.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر حجم و توالی حوادث به شکل کم‌سابقه‌ای افزایش یافته و در کمتر از یک سال شاهد رخدادهای مهم و متعددی بوده‌ایم. در چنین شرایطی، نقش رسانه‌ها و روایتگران در ثبت واقعیات و انتقال درست آن‌ها دوچندان می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین رستمی در پایان ابراز امیدواری کرد اصحاب رسانه و فعالان فرهنگی جزو روایتگران پیروزی‌های بزرگ، ظهور عدالت و پایان سلطه جریان‌های فاسد و ستمگر در جهان باشند و بتوانند این تحولات را صادقانه و اثرگذار برای افکار عمومی روایت کنند.

.........

پایان پیام/ ۲۱۸

