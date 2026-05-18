به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شماره تازه ماهنامه قرآنی «پیام» به بررسی و تبیین اندیشههای قرآنی قائد شهید امت اسلامی اختصاص یافته است.
این شماره ویژه که در راستای گسترش تعاملات فکری و دینی میان ایران و پاکستان منتشر شده، از سوی مؤسسه فرهنگی و پژوهشی «البصیره» پاکستان به چاپ رسیده و در اختیار نخبگان و محافل علمی و مذهبی قرار گرفته است.
در این مجموعه، به ابعاد مختلف نگرش قرآنی رهبر انقلاب اسلامی پرداخته شده است؛ نگرشی که قرآن کریم را صرفاً متنی برای عبادات فردی نمیداند، بلکه آن را منبعی راهبردی برای هدایت جامعه، برپایی عدالت و تحقق استقلال امت اسلامی در جهان معاصر معرفی میکند.
این رویکرد با تأکید بر تدبر مستمر در آیات قرآن، بیداری امت اسلامی، مقابله با نظامهای سلطهگر و تقویت وحدت میان مذاهب اسلامی را دنبال میکند و میکوشد با بهرهگیری از معارف وحیانی، پاسخهایی نو برای مسائل سیاسی، اجتماعی و فکری جهان اسلام ارائه دهد.
در این شماره از ماهنامه «پیام»، مجموعهای از مقالات علمی و تحلیلی منتشر شده که در آنها دیدگاههای تفسیری، محورهای تدبری و ابعاد مختلف اندیشه قرآنی رهبر انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.
نویسندگان و پژوهشگران این شماره تلاش کردهاند با ارائه مطالبی مستند و متناسب با نیازهای فکری منطقه، زمینه آشنایی عمیقتر نخبگان و جامعه دانشگاهی پاکستان با مبانی فکری و معرفتی جهان اسلام را فراهم کنند.
