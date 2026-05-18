به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در راستای تبیین اندیشه‌های قرآنی رهبر انقلاب اسلامی ایران، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای و به منظور آشنایی هرچه بیشتر جامعه علمی، علما، اندیشمندان و نخبگان کشور پاکستان با این مفاهیم، شماره جدید ماهنامه قرآنی «پیام» با همکاری رایزنی فرهنگی کشورمان در پاکستان منتشر شد.

این شماره ویژه از نشریه که گام مهمی در توسعه تعاملات فکری و مذهبی میان دو کشور همسایه به شمار می‌رود، توسط مؤسسه فرهنگی و پژوهشی «البصیره» پاکستان به چاپ رسیده و در اختیار جامعه نخبگانی قرار گرفته است.

اندیشه‌های قرآنی رهبر انقلاب اسلامی بر پایه نگاهی پویا، هدایت‌گر و کاربردی به کتاب الهی شکل گرفته است؛ رویکردی که قرآن کریم را نه فقط کتابی برای عبادات فردی، بلکه نسخه‌ای شفابخش و برنامه‌ای جامع برای مدیریت جامعه، برپایی عدالت و استقلال امت اسلامی در عصر حاضر می‌داند.

در این مکتب فکری، تدبیر مستمر در آیات شریفه، کلید اصلی بیداری اسلامی، ایستادگی در برابر نظام‌های سلطه‌گر بین‌المللی و تحکیم وحدت و اخوت میان مذاهب مختلف اسلامی است که تلاش می‌کند با استخراج پاسخ‌های نوین از بطن کلام وحی، راهکارهای عملی برای چالش‌های سیاسی، اجتماعی و فکری جهان معاصر اسلام ارائه دهد.

تمامی این مباحث ارزشمند، رویکردهای تفسیری، دیدگاه‌های نوین متفکران و تبیین تفصیلی محورهای تدبری ایشان، به صورت مقالات عمیق علمی و تحلیلی در متن این ماهنامه آمده است.

نویسندگان، مترجمان و محققان برجسته در این شماره تلاش کرده‌اند تا ابعاد مختلف نگاه ژرف قرآنی رهبر انقلاب را در قالب متن‌هایی شیوا، مستند و متناسب با نیازهای فکری منطقه بومی‌سازی کنند تا نخبگان و جامعه دانشگاهی پاکستان بتوانند به درک عمیق‌تر و دقیق‌تری از مبانی معرفتی و ایدئولوژیک جهان اسلام دست یابند.

.........

پایان پیام/ ۲۱۸

