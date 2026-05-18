به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ نعمانی فرماندار سقز گفت: شب گذشته حوالی ساعت ۲۳، پنج فرد ناشناس با ورود به معدن طلای میرگه‌نقشینه در شهرستان سقز، خساراتی را به این مجموعه معدنی وارد کردند.

وی افزود: مهاجمان پس از ورود به محوطه معدن، دو نفر از نگهبانان را مورد ضرب و شتم قرار داده و سپس اقدام به آتش زدن ماشین‌آلات سنگین کردند.

به گفته فرماندار سقز، در جریان این حادثه دو دستگاه بیل مکانیکی، یک دستگاه مایلر، یک دستگاه گریدر و تعداد ۵ کانکس دچار آتش‌سوزی شده و عاملان پس از انجام اقدامات خود از محل متواری شدند.

نعمانی همچنین با اشاره به سابقه وقوع حوادث مشابه در معادن منطقه اظهار کرد: سال گذشته نیز اتفاقی مشابه در معدن قلقله رخ داده بود که شباهت زیادی به حادثه اخیر دارد و به نظر می‌رسد این اقدامات با هدف باج‌خواهی و تعرض به معادن انجام شده باشد.

فرماندار سقز تأکید کرد:مراتب در حال بررسی توسط دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و انتظامی است و نتایج بررسی‌ها متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

......

پایان پیام/ ۲۱۸