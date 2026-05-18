هشدار نویسنده افغانستانی درباره تضعیف جایگاه فارسی در افغانستان

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ مهران موحد، نویسنده افغانستانی، در گفتوگویی با اشاره به جایگاه تاریخی زبان فارسی در افغانستان اظهار کرد: در طول تاریخ معاصر این کشور، فارسی یکی از مهمترین ابزارهای ارتباط میان اقوام مختلف بوده و نقش زبان مشترک را در بسیاری از تعاملات اجتماعی و فرهنگی ایفا کرده است.
به گفته او، بسیاری از ساکنان افغانستان با وجود تعلق به قومیتها و زبانهای گوناگون، در ارتباطات میانقومی خود از فارسی استفاده میکنند؛ موضوعی که نشاندهنده ریشهدار بودن این زبان در ساختار اجتماعی و فرهنگی افغانستان است.
موحد با اشاره به سیاستهای زبانی در یک قرن گذشته افزود که برنامهها و رویکردهایی در برخی دورهها با هدف کاهش نقش فارسی در حوزههای اداری، آموزشی و فرهنگی دنبال شده است.
به گفته او، هرچند این سیاستها به حذف کامل فارسی منجر نشده، اما در برخی مقاطع جایگاه این زبان را با چالش مواجه کرده است.
این نویسنده همچنین تأکید کرد که در شرایط کنونی، زبان فارسی در افغانستان با فشارهای مختلفی روبهروست و ممکن است در بلندمدت جایگاه سنتی خود را در عرصه عمومی از دست بدهد.
او هشدار داد که اگر زبان پشتو بهتدریج به زبان غالب ارتباط میان اقوام تبدیل شود، احتمال دارد بسیاری از نویسندگان و اهل قلم برای دسترسی به مخاطبان گستردهتر به سمت استفاده از این زبان حرکت کنند.
موحد در پایان خاطرنشان کرد که سیاستهای زبانی حکومتها نقش مهمی در تقویت یا تضعیف زبانها دارند و کاهش نقش فارسی میتواند افغانستان را از بخشی مهم از میراث فرهنگی و ادبی خود محروم کند.
.............
پایان پیام/
نظر شما