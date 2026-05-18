هیبت آمریکا به دست ایران فروریخت

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ سردار رضا طلایی‌نیک، سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران در گفت‌وگو با شبکه المسیره یمن، اظهارات دونالد ترامپ درباره نابودی توان دفاعی ایران را رد کرد.

وی گفت: «ترامپ از بیان یاوه‌گویی‌ها و دروغ‌ها درباره نابودی توان دفاعی ما دست برنمی‌دارد.»

طلایی‌نیک افزود: «هیبت آمریکا به دست نیروهای ما سقوط کرده است و بخش قابل توجهی از توانمندی‌های ما هنوز مورد استفاده قرار نگرفته و امروز نیز محور مقاومت منسجم است و از هر زمان دیگری قوی‌تر شده است.»

همچنین ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با المسیره اظهار داشت: «در برابر هرگونه تجاوز به کشورمان، پاسخی شدیدتر خواهیم داد و برای تمامی سناریوها آماده هستیم.»

وی افزود: «آمریکایی‌ها یا باید در برابر دیپلماسی و شروط ما تسلیم شوند یا در برابر قدرت موشکی ما.»

رضایی همچنین گفت: «هر تجاوز جدیدی موجب رسوایی بیشتر ترامپ خواهد شد و تاریخ تنگه هرمز دیگر به وضعیت سابق بازنخواهد گشت و هیچ قدرتی بدون موافقت ما قادر به بازگشایی آن نخواهد بود.»

او ادامه داد: «در حال اجرای یک نظام حقوقی جدید و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی برای مدیریت تنگه هرمز هستیم و بر اساس آن، به کشتی‌های دشمن اجازه عبور داده نخواهد شد.»

