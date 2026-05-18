به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ عبداللطیف منصور، سرپرست وزارت توسعه روستایی طالبان، در دیدار با سید حسن فاضلزاده و جمعی از چهرههای شیعه در کابل تأکید کرد که نظام حاکم در افغانستان از حمایت عمومی برخوردار است و طالبان به همه مذاهب احترام میگذارد.
این اظهارات در شرایطی بیان شده که طی هفتههای اخیر گزارشهایی از افزایش فشار بر جامعه شیعه در برخی مناطق افغانستان منتشر شده است؛ گزارشهایی که شامل بازداشت روحانیون، احضار علما و برخوردهای سختگیرانه با برخی آیینهای مذهبی است.
در همین زمینه، حسینداد شریفی، از روحانیون برجسته شیعه، اعلام کرده نیروهای امر به معروف طالبان او را به دلیل ثبت «نکاح موقت» بازداشت و مورد ضربوشتم قرار دادهاند.
او همچنین مدعی شده است که در ماههای اخیر دهها روحانی شیعه احضار یا بازداشت شده و از آنان تعهد گرفته شده است.
شریفی از مقامهای طالبان خواسته است در سیاستهای خود بازنگری کنند و به باورها و جایگاه علمای شیعه احترام بگذارند.
در رویدادی دیگر، گزارش شده که حسین عظیمی، روحانی شیعه در شهرک جبرئیل استان هرات، توسط افراد مسلح طالبان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است؛ موضوعی که تاکنون با واکنش رسمی مقامهای طالبان همراه نبوده است.
همچنین برخی گزارشها حاکی از آن است که تعدادی از روحانیون شیعه در هرات به دلیل خودداری از برگزاری عید فطر در تاریخ اعلامشده از سوی طالبان بازداشت شدهاند.
دامنه این اختلافها به محیطهای دانشگاهی نیز کشیده شده است.
گروهی از دانشجویان دانشگاه بلخ اعلام کردهاند که از آنان تعهد گرفته شده تا مذهب خود را به فقه حنفی تغییر دهند؛ ادعایی که واکنشهای گستردهای در شبکههای اجتماعی به دنبال داشته است.
در همین حال، فعالان حقوق بشر و برخی منتقدان طالبان میگویند این گروه با نادیده گرفتن قانون احوال شخصیه شیعیان، در تلاش است فقه حنفی را در حوزههای مختلف زندگی شهروندان اعمال کند.
با وجود تأکید مقامهای طالبان بر احترام به مذاهب، گزارشها و روایتهای میدانی نشان میدهد نگرانیها در میان جامعه شیعه افغانستان همچنان رو به افزایش است و فاصله میان مواضع رسمی و تجربههای گزارششده از سوی شهروندان و روحانیون شیعه بیشتر شده است.
