به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ حجت الاسلام سید محمدرضا میرتاج الدینی امروز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت در نشست خبری اعلام برنامه‌های بزرگداشت شهدای خدمت گفت: بزرگداشت این شهدای گرانقدر در واقع ارج نهادن و تکریم اندیشه و فرهنگ آنان است که با همکاری حدود ۴۰ دستگاه و نهاد در سراسر کشور برنامه ریزی و اجرایی می‌شود.

وی با اشاره به شرایط سخت جنگ‌های تحمیلی ۱۲روزه و جنگ تحمیلی سوم گفت: ملت ایران در بیش از دو ماه، داغ‌های بسیار سنگینی را تحمل کرد؛ به‌ویژه شهادت قائد اعظم امام خامنه ای، رهبر بزرگوارمان که معمار تربیت این مردم هستند. مردمی که مطابق فرمایش ایشان، در روزهای سخت مبعوث می شوند و در جریان حمله ناجوانمردانه آمریکایی-صهیونی، حقیقتاً مردم مبعوث شده و حدود ۸۰ شب است که در خیابان ها و میادین حضور داشته و در غم شهادت قائد شهید عزاداری کرده و با رهبر جدید خود، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای بیعت داشته و همه گونه حمایت خود را از رزمندگان غیور خود در دفاع از انقلاب اسلامی و کشور عزیز ایران اعلام داشته اند.

میرتاج الدینی اضافه کرد: اگر سیره نظری و عملی و تفکر شهید رئیسی و دیگر شهدای خدمت را الگو و سرمشق قرار دهیم، بسیاری از مشکلات حل می شود. سالگرد این شهدا یک مراسم ساده نیست، بلکه نشان‌دهنده دلبستگی به ارزش‌های والای شهدا و تکریم اندیشه و فرهنگ خدمت رسانی است که برکات و اهداف بسیار ارزشمندی را به دنبال دارد. بنابراین برگزاری شایسته این بزرگداشت، رسالت و مسئولیت خطیر و مهمی است.

معاون شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اظهار داشت: یکی از ویژگی های اخلاقی شهید آیت الله رئیسی، مردمی بودن، ساده زیستی و خدمت رسانی به مردم بود به همین دلیل لازم است در مراسم سالگرد شهادت ایشان از ظرفیت و مشارکت نیروهای مردمی استفاده گردد.

وی گفت: از سه شنبه تا پنج شنبه (۲۹ تا ۳۱ اردیبهشت) به مدت سه شب و مصادف با هشتادمین شب تجمعات شبانه مردم مبعوث شده و انجام نذورات مردمی و فعال شدن مواکب و خیرات مردمی به نیت شهدای خدمت به‌ویژه شهید رئیسی، شاهد برپایی مراسم هایی خواهیم بود. حضور خانواده شهدا، شاعران، اجرای مداحان و سخنرانی شخصیت های مشخص شده، از بخش های مهم این تجمعات است. البته این برنامه ها در بعضی استان ها از جمله در خراسان رضوی و مشهد مقدس با برپایی نمایشگاهی در میدان شهدای مشهد با مواکب مختلف در طول هفته خواهد بود.

میرتاج الدینی در ادامه مهم‌ترین برنامه‌های دومین سالگرد بزرگداشت شهدای خدمت را به شرح زیر اعلام کرد:

ـ اختصاص بخشی از خطبه های نماز جمعه اول خرداد در بیش از ۹۰۰ شهر کشور در موضوع خدمات شهید رئیسی و دولت ایشان توسط ائمه جمعه و سخنرانان پیش از خطبه ها.

ـ پخش مستندهای متنوع از خدمات شهید رئیسی و دولت سیزدهم در شبکه های صدا و سیما.

ـ حضور خانواده شهدا، همراهان دولت شهید رئیسی و مردم غیور آذربایجان در محل حادثه، ارتفاعات شهر ورزقان و برپایی مراسم بزرگداشت در محل حادثه.

ـ خدمات رسانی به مناطق محروم به نیت شهید رئیسی توسط کمیته امداد امام خمینی ره و دیگر دستگاه های خدمات رسان .

ـ رونمایی از مستند جدید " پرواز خورشید " و برنامه ویژه در تالار وحدت، سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت.

ـ برپایی دومین کنگره "اندیشه مقاومت در حکمرانی آیت الله شهید رئیسی"، صبح پنجشنبه در تالار پژوهش‌های آستان قدس رضوی و برپایی اجلاس بین المللی شعر بانوان در دارالقرآن حرم رضوی در مشهد مقدس.

ـ برگزاری مراسم گرامیداشت رئیس جمهور شهید، وزیر امور خارجه شهید و شهدای خدمت روز پنجشنبه، بعد از نماز مغرب و عشا در آستان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع).

ـ برگزاری مراسم ویژه روز چهارشنبه ازساعت ۱۰ الی ۱۲ در مصلای تبریز و در شهرستان ها، شهرها، بخش ها و روستاهای استان آذربایجان شرقی با یاد و خاطره شهدای خدمت از جمله آیت الله شهید آل هاشم.

- برگزاری مراسم ویژه سالگرد شهید خدمت استان سمنان از جمله شهید حسین امیر عبدالهیان وزیر امور خارجه دولت شهید رئیسی با حضور خانواده شهید روز ۳۰ اردیبهشت در مسجد جامع دامغان (زادگاه شهید) و همچنین دیگری در سمنان و روز ۳۱ اردیبهشت بعد از نماز مغرب و عشا درآستان مقدس امامزاده اشرف (ع).

- پخش مستند ۱۰۰۰ روز با شهید رئیسی در مورد سفرها و دستاوردهای این سفرها به استان‌ها از جمله استان زنجان و پخش آن در شبکه های استانی و اجرای برنامه محوری استان زنجان روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت در مصلای این شهر.

- برپایی مراسم محوری استان فارس در روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت بعد از نماز مغرب و عشاء، در شبستان حضرت امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) شیراز.

- برپایی مراسم ویژه در استان قم، سه شنبه ۲۹ اردیبهشت بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد جمکران و روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت در حرم مطهر حضرت معصومه (س).

- اجرای مراسم ویژه در مناطق اهل سنت استان کردستان، به‌ویژه در مسجد جامع سنندج در روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ، ساعت ۱۰ صبح .

- برپایی اجتماع دانشگاهیان استان کرمان روز سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ساعت ۲۰ در دانشگاه شهید باهنر.

- برگزاری همایش استانی «الگوی مدیریت شهدای خدمت» در استان گیلان ، شهرستان رشت با هدف تبیین الگوی مدیریتی شهید رئیسی و برگزاری مراسم محوری اولین سالگرد شهادت خادم الرضا(ع)، روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت در مصلی امام خمینی ره رشت.

- برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی با حضور دانشجویان با موضوعات پیشنهادی «خدمت صادقانه در تراز انقلاب اسلامی»، «چالش‌ها و ظرفیت‌های مدیریت متخلّق در ایران»، «نسبت مردم‌سالاری دینی با کارآمدی اجرایی» و در مجموع ۱۷ برنامه در سطح مراکز فرهنگی و دانشگاهی استان گیلان .

- برپایی همایش بزرگ شهید جمهور در خرماکلای ساری به یاد حضور شهید رئیسی در این منطقه و برگزاری مراسم متمرکز و محوری در مرکز استان مازندران در مصلای امام خمینی (ره) ساری در روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت.

- برگزاری کرسی های تلاوت با حضور قاریان ممتاز کشوری درسراسر کشور ، بیش از ۳۰۰کرسی تلاوت در مساجد محوری و بقاع متبرکه به یاد شهیدان.

......

پایان پیام/ ۲۱۸