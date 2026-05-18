به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا گفت: به آمریکا و همپیمانان آن اعلام میداریم، دوباره مرتکب اشتباه راهبردی و خطای محاسباتی نشوند.
سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی افرود: آنها باید بدانند ایران اسلامی و نیروهای مسلح آن نسبت به گذشته آماده تر و قوی تر، دست بر ماشه هستند و هرگونه تعرض و تجاوز مجددی از سوی دشمنان سرزمین و ملت سربلند را سریع، قاطع، پرقدرت و گسترده پاسخ خواهند داد.
وی ادامه داد: دشمنان آمریکایی صهیونیستی بارها ملت شجاع ایران و نیروهای مسلح مقتدر آن را آزموده اند.
فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا گفت: با عظم و اراده الهی ثابت کردهایم که اقتدار و توانایی خود را در میدان عمل به دشمنان نشان می دهیم و چنانچه خطای دیگری از سوی دشمنانمان سربزند با قدرت و توانایی به مراتب بالاتر از جنگ تحمیلی رمضان با آن برخورد خواهیم نمود و با تمام توان از حقوق ملت ایران دفاع می کنیم و دست هر متجاوزی را قطع می نمائیم.
