از هشدار رهبر شهید انقلاب درباره جنگ اقتصادی تا ضرورت آرایش جدید اقتصادی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دومین ماه سال ۱۴۰۵ در حالی رو پایان است که رهبر انقلاب با توجه به وقایع سال گذشته و پیش بیینی درباره وقایع سال جدید و در اقتدا به امام شهید انقلاب در ۱۸ سال گذشته، شعارسال جاری را به نام (اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی » نام گذاری کردند

در ۸۰ روز گذشته به برکت حضور مقتدرانه و وحدت بخش مردم آگاه و بصیر ایران عزیز در خیابان و هوشیاری و آمادگی قوای نظامی توانمند وشجاع، دشمن خبیث وجانی نتوانسته است با همه شیطنت ها و اقدمات خارج از عرف معاهدات بین المللی وحدت وانسجام داخلی و امنیت ملی کشور را به خطر بیاندازد.اما آن چیزی که امروز به عنوان ضلع سوم وبسیارمهم حائض اهمیت است موضوع اقتصاد و معیشت مردم است که بعنوان پاشنه آشیل و لنگرگاه آرامش وتوازن بین سه ضلع شعار سال است.

رهبر شهید انقلاب در طول ۴۷ سال گذشته چه در دوره زعامت و ولایت بر کشور و چه در دوره ریاست جمهوری و چه قبل از آن نیز واژه هایی را وارد ادبیات سیاسی کشور کردند که هر کدام به فراخور زمان و موضوعات رخ داده در کشور بیان شده است . واژه هایی از جمله «آرایش رسانه ای»، «آرایش سیاسی» ،«آرایش جنگی و نظامی » ،«آرایش تدافعی» ،«آرایش تهاجمی» ،«آرایش منطقه ای» ، «آرایش جهادی» ، «آرایش تبلیغاتی» ،آرایش فرهنگی» ،«آرایش سازمانی»،«آرایش علمی» ،«آرایش دینی و انقلابی» ،«آرایش معنوی» و« آرایش انتخاباتی »که این واژه ها نشان از درایت،هوشمندی ،آگاهی به مسائل زمانه و خلق واژهایی جدید در ادبیات سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی توسط امام شهید انقلاب بود.

با توجه به اینکه از آغاز جنگ تحمیلی سوم بیش از ۸۰ روز می‌گذرد به نظر می رسد که کشور در حوزه میدان کاملا یک دست و کاملا هدف مند بر اساس تصمیمات قرار گاه خاتم الانبیا ،تحت فرامین رهبر انقلاب یک پارچه و گوش به فرمان عمل می کند .همچنین اتاق دپلماسی مطالبه محور ایران هماهنگ با میدان و تحت اشراف تصمیمات رهبر انقلاب و همفکری قوای سه گانه در مسیر درستی در حال حرکت است .در بخش خیابان و حضور مردم و یک صدایی و یک دلی اقشار مختلف، همگام با میدان ،دپلماسی و منویات رهبر انقلاب این بخش هم با هدایت نهادهای فرهنگی و حضور خودجوش و باشکوه مردم مسیر روشن و امید آفرین را طی می کند.اما در کنار این سه ضلع توجه به موضوع معیشت ،اقتصاد،تولید ،اشتغال ،ومدیریت انرژی در کشورنیز بسیار مهم است و به نظر می رسد برای اینکه ضلع چهارم نیز مانند سایر اظلاع دارای مدیریت واحد ،تصمیم گیری جامع ،خروجی یک دست و نظارت همگانی باشدباید اتاق مدیریت واحد جنگ اقتصادی و یا آرایش اقتصادی در شرایط جنگی در کشور با مدیریت واحد تشکیل شود .

به نظر می رسد در شرایط کنونی نیاز به «اتاق جنگ اقتصادی» ،«آرایش اقتصادی دوران جنگ و تحریم» و «تشکیل اتاق فرماندهی اقتصادی واحد»از ضروریات کشور است که البته این مورد مسبوق به سابقه است و برای اولین بار نیست چراکه در زمان جنگ تحمیلی ۸ ساله نیز امام خمینی رحمه‌الله علیه، ستاد جنگ را مشخص کردند و به همه‌ی مجموعه‌ها دستور دادند که باید با این ستاد همکاری کنند، چراکه این ستاد باید نفوذ داشته و تصمیمات خود را اجرایی کند.

رهبر شهیدانقلاب هم قبلا با اعلام تشکیل «شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه»، تلاش کردند که همه‌ی ارکان نظام، مسائل اقتصادی را با یکدیگر به پیش ببرند.

در ادامه دیدگاه های رهبر شهید انقلاب را درباره «مدیریت اقتصاد و بویژه مدیرت اقتصاد در دوره جنگی و تحریمی» بررسی و واکاوی خواهیم کرد تا برنامه ریزان و متولیان اقتصاد کشور بتوانند با الگو گیری از اندیشه و فرمایشات رهبر شهید انقلاب برنامه ریزی منسجم ومستحکم تری را در حوزه اقتصاد و معیشت مردم در دوره جنگی و پسا جنگ اجرا کنند.

تشکیل اتاق جنگ اقتصادی آمریکا علیه ما

رهبر انقلاب در دهم اردیبهشت ۱۳۹۷ در دیدار کارگران در حالی که هنوز هیچ خبری از جنگ نظامی آمریکا بر ضد ایران نبود، ۷سال قبل از حمله نظامی امریکا و رژیم صهیونی به کشورعزیزمان ایران، درباره تشکیل اتاق جنگ اقتصادی صحبت کردند و به مسولان کشور هشدار دادند: « دشمنان ما فهمیده‌اند و دانسته‌اند که در جنگ سخت نظامی طرْفی نخواهند بست... این را می‌دانند که اگر وارد درگیری و برخورد سخت و نظامی با ما بشوند، پایشان گیر می‌افتد. بله، به ما ضربه می‌زنند، امّا خودشان ممکن است چند برابر ضربه بخورند؛ این را فهمیده‌اند... امروز آنچه مطرح است برای دشمنان ما، جنگ اقتصادی است. اتاق جنگ آمریکا علیه ما عبارت است از وزارت خزانه‌داری آمریکا که همان وزارت اقتصاد و داراییشان است؛ آنجا اتاق جنگ با ما است.» (بیانات در دیدارکارگران۱۰/۰۲/۱۳۹۷)

راه مقابله‌ی با جنگ اقتصادی چیست؟

رهبر انقلاب در دیدار کارگران در دهم اردیبهشت ۱۳۹۷ بیان کردند که دشمن آمریکایی ما اتاق جنگ اقتصادی تشکیل داده است برنامه ریزی میکند ،تقسیم کار می کند ،از همه ابزارها و شیوها استفاده می کند . اما راه حل ما برای مقابله بااتاق جنگ اقتصادی دشمن چیست ،ما باید چیکار کنیم ،ابزار و اقدام چیست ؟ رهبر شهید انقلاب پاسخ می دهند ،راه حل بیان می کنند ، خب راه مقابله‌ی با جنگ اقتصادی چیست؟« این است که ما در داخل به اقتصاد خودمان بپردازیم. وقتی اقتصاد ما متّکی بود، وابسته بود، مشکلات به وجود می‌آید. البتّه بنده عقیده ندارم به اینکه رابطه‌ی اقتصادی را از دنیا باید قطع کرد یا میتوان قطع کرد؛ معلوم است که نمیتوان؛ امروز همه‌ی دنیا به هم مربوط و متّصل است امّا تکیه‌ی به بیرون از مرزها غلط اندر غلط است؛ نباید تکیه کرد. بله، بروند با زرنگی، با تدبیر، با سیاست‌گذاری درست، با پیگیری صحیح، با جدّیّت، ارتباطات با دنیا [برقرار کنند]. دنیا بزرگ است؛ دنیا که فقط آمریکا و چند کشور اروپایی نیست؛ دنیا خیلی وسیع است؛ بروند ارتباطات را برقرار کنند به آن مقداری که لازم هست امّا چشم ندوزند به هیچ نیروی خارجی؛ چشم بدوزند به عنصر داخلی، چشم بدوزند به این ارزش بزرگ»(بیانات در دیدار کارگران۱۰/۰۲/۱۳۹۷)

ستاد مقابله‌ی با شرارتِ این دشمن در مجموعه‌ی اقتصادی تشکیل بشود

امام شهید انقلاب در دوم خردادماه سال ۱۳۹۷ با فاصله کمتر از یک ماه از دیدار با کارگران و هشدار درباره تشکیل اتاق جنگ اقتصادی در آمریکا، در دیدار با مسئولان نظام، صراحتاً مطالبه‌ی جدید خودرا از مسئولین اعلام کردند: «دشمن ما اتاق جنگ را برده است در وزارت خزانه‌داری؛ [اتاق] جنگ علیه ما به جای وزارت دفاع، وزارت خزانه‌داری آنها است، به شکل فعّال هم مشغولند... من عرض می‌کنم اینجا هم بایست ستاد مقابله‌ی با شرارتِ این دشمن در مجموعه‌ی اقتصادی تشکیل بشود؛ وزارت خارجه باید پشتیبانی کند، باید به‌صورت همراه کمک کند لکن بایست در مرکز اقتصادی دولت این ستاد تشکیل بشود و این کار را دنبال کنند.» (بیانات دیدار با مسئولان نظام۰۲/۰۳/۱۳۹۷)

امام شهید انقلاب قبل از اعلام عمومی و رسمی در جلسه ای نیز در هشتم اردیبهشت‌ماه همان سال با مسئولان سه قوه، بر ضرورت تشکیل اتاق جنگ اقتصادی تأکید کرده بودند.

دشمن از لحاظ اقتصادی آرایش جنگی گرفته است

رهبر شهید انقلاب در یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۸ در دیدار فرهنگیان و معلمان با اشاره به اینکه دشمن از همه طرف وارد شده است تصریح کردند که مسئولین کشور و آحاد توانا و آحاد مردم باید در مقابله‌ی با این دشمن هر کاری که میتوانند انجام دهند و در هر بخشی و در هر رشته‌ای باید خودشان را آماده کنند، وارد میدان شوند واحساس مسئولیّت کنند.«آرایش دشمن آرایش جنگی است؛ از لحاظ اقتصادی آرایش جنگی گرفته؛ از لحاظ سیاسی آرایش جنگی گرفته؛ فقط از لحاظ نظامی علی‌الظّاهر آرایش جنگی ندارد که آن هم البتّه حواس نظامی‌های ما جمع است؛ همان‌ طور که عرض کردم از لحاظ فضای مجازی آرایش جنگی گرفته؛ در مقابل این دشمنی که آرایش جنگی در مقابل ملّت ایران گرفته، ملّت ایران بایستی آرایش مناسب بگیرد، باید خودش را آماده کند در همه‌ی بخشهای مختلف.( بیانات در دیدار فرهنگیان و معلمان ۱۱/۰۲/۱۳۹۸)

جنگ اقتصادی دشمن ابزار ضربه به ایران

همچنین رهبر انقلاب در طلیعه سال نو ودراولین روز فروردین ۱۳۸۶از «جنگ اقتصادی» به عنوان یکی ازبرنامه‌های دشمن برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی‌ایران نام بردند«من برنامه‌های استکبار جهانی علیه ملت ایران را در سه جمله خلاصه میکنم: اول، جنگ روانی؛ دوم، جنگ اقتصادی و سوم، مقابله با پیشرفت و اقتدار علمی.»( بیانات نوروزی ۰۱/۰۱/۱۳۸۶)

فلج کردن پایه‌های اقتصادی کشور

امام شهید انقلاب در هشتم خرداد سال ۱۳۹۰ نیز از برخی ابزارهای دشمن برای ضربه زدن به اقتصاد کشور نام بردند و تاکید کردند که «همه‌ی شواهد نشان‌دهنده‌ی این است که دشمن امروز بر روی چند نقطه، تکیه‌ی اساسی دارد. از واضح‌ترین‌هایش انسان شروع کند، یکی مسئله‌ی اقتصاد است... به زانو درآوردن کشور از لحاظ اقتصاد، عقب راندن و پس راندن کشور در زمینه‌ی اقتصاد که منتهی بشود به فلج پایه‌های اقتصادی ۰۸/۰۳/۱۳۹۰)

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

رهبر شهید انقلاب در سال ۱۳۸۷ برای اولین بار بصورت کاملا شفاف و واضح نام گذاری سالها را به موضوع اقتصاد ،اشتغال ،تولید ،سرمایه گزاری و رفع موانع تولید اختصاص دادند و در سال ۱۳۹۹ با خلق واژه، اقتصاد مقاومتی «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» را با هدف جلوگیری از حملات اقتصادی دشمن، به دستگاه‌های دولتی و حکومتی ابلاغ فکردند و. بعدتر، پیشنهاد تأسیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دردولت، به‌منظور اجرایی شدن سازوکارهای آن را نیز مطرح نمودند.

کلام آخر

واضح و روشن است که دشمن آمریکایی و صهیونی پس از سالها تحریم اقتصادی شدید و همه جانبه وپس از سه جنگ ناجوانمردانه ، با همه ابزراهای نظامی و تسلیحات پیشرفته درظرف زمانی کمتر از یک سال ،وقتی به اهداف پیدا و پنهان خود نرسیده است از ظرفیت جنگ اقتصادی، که یک واقعیت انکارنشدنی است برای افزایش فشار به مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی استفاده می کند تا بتواند مسائل و در خواستهایی که از طریق جنگ و حمله به دست نیاورداه است از این طریق به دست بیاورد، بنابراین در جنگ اقتصادی باید متناسب با جنگ، آرایش اقتصاد را شکل‌ داد وهمه مسئولان در قوای سه گانه در کنار تجار،بازاریان ، اصناف و مردم همیشه در صحنه آرایش جدید اقتصادی را تعریف کنند و برمبنای آن تصمیم گیری و اقدام شود.

نگارنده احمد عارفخانی: نویسنده کتاب اندیشه های سیاسی مقام معظم رهبری و کارشناس حوزه سیاست

