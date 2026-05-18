ارزش مهریه حضرت فاطمه(س) به پول امروز چقدر است؟

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در منابع تاریخی و فقهی آمده است که مهریه حضرت فاطمه زهرا (سلاماللهعلیها) پانصد درهم نقره بوده است. با توجه به اینکه هر ده درهم معادل یک دینار طلا و هر دینار برابر با یک مثقال طلا محسوب میشده، مهریه آن حضرت در مجموع معادل ۵۰ مثقال طلا در زمان خود بوده است. همچنین در کتب فقهی اشاره شده که هر مثقال طلای آن زمان حدود دو سوم مثقال طلای امروزی وزن داشته است. بر همین اساس، مهریه حضرت زهرا (س) در معیار امروز حدود ۳۳ مثقال و ۳۳ سوت طلا برآورد میشود.
اگر این مقدار طلا را با معیار سکههای رایج امروزی محاسبه کنیم، نتیجه قابل توجهی به دست میآید. هر سکه بهار آزادی حدود ۸.۱۳۳ گرم وزن دارد و بر اساس محاسبات، مهریه حضرت زهرا (س) تقریبا معادل ۲۱ سکه بهار آزادی خواهد بود.
با در نظر گرفتن قیمتهای فعلی بازار طلا و سکه در ایران، ارزش این میزان سکه میتواند به چند میلیارد تومان برسد و برخی برآوردها آن را حدود ۴ میلیارد تومان تخمین میزنند. این مقایسه، تصویری روشن از اثر تورم و تغییر ارزش پول در طول زمان ارائه میدهد.
در واقع، اگرچه مهریه حضرت زهرا (س) در زمان خود مهریهای ساده و متعارف محسوب میشد، اما تبدیل آن به معیارهای اقتصادی امروز نشان میدهد که تغییرات شدید در ارزش پول و افزایش قیمت طلا و سکه چگونه میتواند ارزشهای مالی را در طول قرنها دگرگون کند. این موضوع نمونهای روشن از تأثیر تورم و نوسانات اقتصادی بر قدرت خرید و ارزش داراییها در گذر زمان است.
نگارش و تدوین: محمود لطفعلیخانی
