به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ملاهبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان روز یکشنبه(۲۷ اردیبهشت) در نشستی با علمای استانهای پروان و کاپیسا در شمال کابل، نشست برگزار کرده و پیرامون وظیفه علما در زمینه حل مشکلات شرعی مردم، صحبت نموده است.
رهبر طالبان در شرایطی نشست مشترک خود با علما را ریاست میکند که در حاکمیت او، تبلیغ و دعوت مردم و به خصوص از سوی ماموران امر به معروف به بیراهه کشانده میشود و بسیاری از ماموران به دلیل نادانی و عدهای هم به دلیل تضادهای عقیدتی، سایر مذاهب افغانستان از جمله مذهب تشیع را نادیده میگیرند.
ملاهبتالله در بخشی از سخنانش به اتحاد و اتفاق میان علما تاکید کرده و گفته است که اتفاق میان علما، سبب اتحاد و اتفاق میان امت میشود؛ این موضعگیری رهبر طالبان فی نفسه، ارزشمند و مورد نیاز امروز جهان اسلام و افغانستان است؛ اما در نظام تحت حاکمیت او، به صورت آشکار علمای تشیع مورد اهانت قرار میگیرند و دستورات مذهب جعفری نادیده گرفته میشود.
پس از تایید قانون مبلغین طالبان، خشونت و بدرفتاری ماموران حکومت با اقلیتهای مذهبی و قومی، به مرور زمان شدیدتر میشود، زیرا در جریان این سالهای تسلط آنان بر افغانستان، دهها اتفاق که ماهیت قومی و مذهبی دارد، در غرب کابل و سایر مناطق شیعهنشین این کشور رخ داده است.
آنچه که تاکنون رهبر طالبان از همدلی، برادری، اخوت و اتحاد میان علما گفته، صرفا شعاری و در حد حرف بوده است و هیچ عملی برای تحقق این شعارها انجام نداده است؛ این حرفها زمانی جامه عمل میپوشد که او اندکی به علمای شیعه اهمیت قائل شود. عدم برگزاری جلسه با شیعیان و عدم گوش دادن به مشکلات جامعه تشیع از مواردی است که عمل او را بر خلاف حرفهایش جلوه میدهد؛ مخصوصا وقتی در طول این سالها نشستهای مختلفی با علمای اهل سنت از بخشهای مختلف آن کشور داشته است.
از سوی دیگر با وجود رویدادهای ناخوشایند علیه اقلیتهای مذهبی افغانستان، حکومت طالبان هیچ اقدامی برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی انجام نداده و صرفا بعضی از مقامهای آنها در سخنرانیشان، تاکید دارند که افغانستان خانه مشترک همه است و واضح است که چنین اظهاراتی نمیتواند به وحدت، همدلی و همدیگرپذیری کمک کند.
یکی از علمای مطرح شیعه که اخیرا از سوی ماموران امر به معروف طالبان در غرب کابل مورد ضربوشتم و اهانت قرار گرفت، بیش از هر زمانی، از شکاف اجتماعی و مذهبی در افغانستان تحت کنترل طالبان پرده برداشت و تمام بزرگان و نهادهای شیعی، طالبان را بهخاطر بدرفتاری علیه پیروان مذهب تشیع و تبعیض سیستماتیک محکوم کردند.
واقعیت این است که شیعیان در حکومت طالبان جایگاهی ندارند و هر چه زمان میگذرد، محدودیت و فشار بر جامعه تشیع افغانستان بیشتر میشود؛ این امر که اکنون برای کسی پوشیده نیست، علما و دلسوزان شیعه این کشور را بسیار نگران ساخته است و چنین میپندارند که اگر به همین منوال پیش برود، هویت مذهبی شیعه در افغانستان در خطر نابودی قرار میگیرد؛ مسألهای که با رصد حوادث و عملکرد طالبان در قبال شیعیان در این سالها، احتمال تحقق آن بسیار زیاد است.
