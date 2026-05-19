رئیس پیشین بخش عملیات ارتش اسرائیل: ترور رهبر ایران یک اشتباه راهبردی بود

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک مقام ارشد پیشین ارتش اسرائیل با انتقاد از اقدام آمریکا و رژیم صهیونیستی، ترور رهبر شهید انقلاب ایران را «خطایی راهبردی» دانست که اسرائیل را در موقعیتی پیچیده و بیسابقه قرار داده است.
در پی تشدید بحران در منطقه و پیامدهای سنگین جنگافروزی بر رژیم صهیونیستی، اسرائیل زیو، تحلیلگر ارشد نظامی و رئیس پیشین بخش عملیات در ارتش اسرائیل، به همراه بخشی از محافل نظامی اسرائیل، اذعان کردند که ترور آیتالله سیدعلی خامنهای، رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران یک اشتباه راهبردی بوده است.
اسرائیل زیو در یادداشتی اذعان کرده است که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، با ترور رهبر ایران اقدامی که به گفته او با تحریک بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی انجام شد؛ نهتنها به اهداف اعلامشده نرسید، بلکه اسرائیل را در بنبستی خطرناک قرار داد.
زیو تأکید میکند که واشنگتن و تلآویو پیامدهای جانشینی در ساختار رهبری ایران را دستکم گرفتهاند و اکنون با وضعیتی «سختتر و پیچیدهتر از گذشته» روبهرو هستند.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت تنگه هرمز، کنترل این گذرگاه راهبردی را «بزرگترین برگ برنده ایران» دانست و نوشت که اکنون محور اصلی مذاکرات بینالمللی عملاً بر بازگشایی این تنگه متمرکز شده است.
این فرمانده سابق ارتش اسرائیل هشدار داد که فشارهای نتانیاهو بر ترامپ با هدف ازسرگیری جنگ، وضعیت را برای اسرائیل وخیمتر خواهد کرد. به گفته او، حملات گسترده و تهدید زیرساختهای حیاتی ایران نهتنها نتیجهای برای تلآویو نخواهد داشت؛ بلکه موضع تهران را تقویت میکند.
زیو در بخش دیگری از تحلیل خود، سیاستهای دولت آمریکا را نیز مورد انتقاد قرار داد و نوشت که پیامدهای محاصره اقتصادی ایران زمانبر است. او با اشاره به کاهش ۷۵ درصدی صادرات نفت ایران، این میزان فشار را «ناکافی» توصیف کرد و پیشنهاد داد که آمریکا مسیرهای زمینی و دریایی انتقال نفت ایران را «بهطور کامل مسدود» کند و حتی با مینگذاری در خلیج فارس، محدودیتها را افزایش دهد.
وی همچنین به نقش چین اشاره کرد و نوشت که پکن هیچ تعهد عملی برای کاهش واردات نفت ایران ارائه نکرده و انتظار همراهی آن با آمریکا «غیرواقعبینانه» است.
زیو همزمان با تلاش تلآویو برای ازسرگیری جنگ، اذعان کرد که نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل در حال فروپاشی هستند و جنگ همزمان در لبنان، غزه، سوریه و کرانه باختری، ارتش را «فلج» کرده است. وی افزود بسیاری از سکوهای موشکی ایران که تصور میشد نابود شدهاند، به سرعت در حال ترمیم هستند و از طرف دیگر ماشین جنگی اسرائیل به جای رسیدن به اهداف، در حال خفه شدن است.
