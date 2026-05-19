گرانی کاغذ و هزینه تولید، ناشران کودک را تحت فشار قرار داده است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «قدرت‌الله نیک‌بخت» مدیر نشر قو گفت: نمایشگاه کتاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان می‌تواند بخشی از خلأ ناشی از برگزار نشدن نمایشگاه بین‌المللی کتاب را جبران کند.

مدیر نشر قو برگزاری نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان در شرایط دشوار اقتصادی و فرهنگی کشور را اقدامی ارزشمند دانست و تأکید کرد: این رویداد می‌تواند به ناشران کودک برای عرضه آثار و ارتباط دوباره با مخاطبان کمک کند.

وی با اشاره به شرایط دشوار صنعت نشر کودک اظهار کرد: در وضعیت کنونی کشور، گرانی کاغذ، زینک و دیگر هزینه‌های تولید کتاب، به‌ویژه در حوزه کودک، فشار زیادی به ناشران وارد کرده است و در چنین شرایطی حمایت نهادهایی مانند کانون پرورش فکری، خانه کتاب و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌تواند بسیار مؤثر و امیدبخش باشد.

نیک‌بخت افزود: با وجود محدودیت‌های اقتصادی و کاهش اعتبارها، اقدام کانون برای خرید کتاب از ناشران کودک کاری بسیار ارزشمند است و امیدواریم این حمایت‌ها ادامه پیدا کند.

مدیر نشر قو درباره برگزار نشدن نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران نیز گفت: نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران هر سال یک رویداد بزرگ فرهنگی بود که بخش مهمی از نیاز اقتصادی ناشران را نیز تأمین می‌کرد و برای ناشران کودک به نوعی «بهار نشر» محسوب می‌شد.

نیک‌بخت ادامه داد: امسال با توجه به شرایط کشور و برگزار نشدن نمایشگاه بین‌المللی کتاب، اقدام کانون برای برگزاری نمایشگاه فیزیکی کتاب کودک و نوجوان بسیار قابل تقدیر است و می‌تواند بخشی از خلأ به‌وجود آمده را جبران کند.

وی استقبال ناشران کودک از این نمایشگاه را نشانه اهمیت آن دانست و افزود: این استقبال نشان می‌دهد نمایشگاه فرصتی مناسب برای عرضه آثار ناشران به مخاطبان تخصصی حوزه کودک و نوجوان فراهم کرده است.

مدیر نشر قو همچنین ابراز امیدواری کرد خانواده‌ها از این نمایشگاه استقبال کنند و گفت: حضور خانواده‌ها و خرید کتاب در چنین شرایطی می‌تواند هم به رونق فرهنگی جامعه و هم به ادامه فعالیت ناشران کودک کمک کند.

نیک‌بخت در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت برگزاری برنامه‌های فرهنگی در کنار نمایشگاه تأکید کرد و افزود: قصه‌گویی، اجرای نمایش کودک، حضور نویسندگان، شاعران، مترجمان و تصویرگران کودک در کنار مخاطبان، می‌تواند فضای نمایشگاه را برای کودکان خاطره‌انگیز و جذاب‌تر کند.

وی خاطرنشان کرد: اگر برنامه‌هایی مانند موسیقی کودک، نشست‌های فرهنگی و فعالیت‌های تعاملی برای بچه‌ها در نظر گرفته شود، خانواده‌ها نیز با رغبت بیشتری در نمایشگاه حضور پیدا خواهند کرد.

نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان کانون با عنوان «میناب ۱۶۸» با مشارکت انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان از ۳۰ اردیبهشت تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۱۵ تا ۲۲ در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری واقع در خیابان حجاب تهران برگزار می‌شود.

