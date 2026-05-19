به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای مخالف در بحرین از مردم این کشور و آزادگان جهان خواستند در یک کمپین اینترنتی در شبکههای اجتماعی شرکت کنند که در حمایت از علمایی برگزار میشود که بهصورت خودسرانه بازداشت شدهاند.
این کمپین که در اعتراض به اقداماتی است که جامعه شیعه بحرین را هدف قرار میدهد شامگاه دوشنبه با هشتگ «#الحرب_علی_الشیعة» آغاز بکار کرده است.
این فراخوانها در شرایطی مطرح میشود که طی روزهای اخیر، نیروهای وابسته به حکومت آل خلیفه اقدام به یورش و بازداشتهای گستردهای کردهاند که شماری از علما و امامان مساجد از اکثریت شیعه را نیز دربر گرفته است و ناظران آن را از شدیدترین برخوردها در سالهای اخیر توصیف کردهاند.
برخی ناظران نیز معتقدند آنچه در حال وقوع است، تلاشی برای هدف قرار دادن هویت دینی و جایگاه اجتماعی اکثریت شیعه در بحرین است که شامل محدودسازی، حذف و خاموشسازی صداهای دینی و اجتماعی تأثیرگذار میشود.
