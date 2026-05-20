به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ فرماندهی امنیت طالبان در استان هلمند افغانستان اعلام کرد که بر اثر انفجار یک سرگلوله عملنکرده در روستای سبزقلعه شهرستان خانشین، دو کودک جان باختند و مادرشان به شدت زخمی شد.
این حادثه صبح امروز (چهارشنبه، ۳۰ اردیبهشت) هنگام بازی با ین مهمات عملنکرده و انداختن سرگلوله داخل آتش در یک خانه رخ داده است.
این فرماندهی تأکید کرد کودکان جانباخته ۳ و ۱۰ ساله بودند و مادر زخمیشان برای درمان به بیمارستان منتقل شده است.
عدم آگاهی و آموزش کودکان در مورد خطرات مهمات منفجرنشده، یکی از مهمترین دلایل وقوع اینگونه فجایع دلخراش است. بسیاری از کودکان در مناطق روستایی افغانستان بدون هیچ آموزشی در مورد شناسایی و خطر مهمات جنگی، با این اشیاء بازی میکنند یا آنها را به خانه میبرند که این بیاطلاعی، بارها منجر به تلفات جبرانناپذیر شده است.
گفتنی است، انفجار مین و مهمات عملنکرده همچنان یکی از علل اصلی مرگ کودکان در افغانستان است و چندین دهه جنگ، بخشهای وسیعی از این کشور را به این مواد آلوده کرده است. طبق آمار سازمان ملل، در حال حاضر حدود سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در نزدیکی مناطق آلوده زندگی میکنند.
