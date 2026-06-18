امضای تفاهم خاتمه جنگ آمریکا علیه ایران توسط دکتر پزشکیان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ متن یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی آمریکا-رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، در اولین دقایق بامداد پنج‌شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ توسط روسای جمهور ایران و آمریکا امضا شد.

مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران و دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در فاصله زمانی کوتاهی متن یادداشت تفاهم مزبور را به‌صورت دیجیتال و غیرحضوری امضا کردند.

با توجه به نقش‌آفرینی پاکستان به‌عنوان میانجی روند دیپلماتیک منتهی به تفاهم اسلام‌آباد، شهباز شریف نخست وزیر این کشور نیز متن تفاهم‌نامه را امضا خواهد کرد.

اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه بامداد پنجشنبه ۲۸ خرداد در یک برنامه تلویزیونی با اعلام این خبر گفت: «متن یادداشت تفاهم به دو زبان فارسی و انگلیسی امضا شد. ـ»

وی با اشاره به تغییر شیوه امضای توافق از نشست حضوری در سوئیس به امضای مجازی افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته، بعد از مشورت‌های صورت‌گرفته، به این نتیجه رسیدیم که بهتر است متن یاددات تفاهم توسط رؤسای جمهور دو کشور و بدون نیاز به حضور فیزیکی امضا شود.

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