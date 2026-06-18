ترامپ نسخه مکتوب توافق آمریکا و ایران را امضا کرد + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه سی ان ان به نقل از یک مقام آمریکایی، گفت: دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا نسخه مکتوب توافق آمریکا و ایران را در جریان شام با رئیس جمهور فرانسه در کاخ ورسای به طور رسمی امضا کرده است.
دقایقی بعد رسانههای آمریکایی کلیپی از امضای یادداشت تفاهم ایران توسط ترامپ در کاخ ورسای را منتشر کردند که در آن مراسم، «مارکو روبیو» و «ژان نوئل بارو» وزیران خارجه فرانسه و آمریکا نیز حضور دارند.
شبکه فاکسنیوز آمریکا نیز به نقل از مقام کاخ سفید مدعی شد مراسم امضای رسمی که قرار بود در ژنو برگزار شود پس از امضای توافق در ورسای لغو شد.
این مقام همچنین اعلام کرد رئیسجمهور ایران نیز تفاهمنامه را امضا کرده و توافق به مراحله اجرا درآمده است.
پیش از آن نیز سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تایید کرد که یادداشت تفاهم اسلامآباد توسط رؤسای جمهور دو کشور امضا شده است.
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