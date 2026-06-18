به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «شهباز شریف» نخست‌وزیر پاکستان ضمن اشاره به امضای تفاهم‌نامه توسط آمریکا و ایران، گفت که به‌عنوان گام اول، تنگه هرمز بازگشایی و محاصره دریایی ایران لغو می‌شود.

نخست وزیر پاکستان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: با افتخار اعلام می‌کنم که امروز «یادداشت تفاهم تاریخی اسلام‌آباد» به‌صورت الکترونیکی میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران امضا شد. این یادداشت تفاهم توسط رؤسای محترم هر دو کشور امضا شده و همچنین از سوی من به‌عنوان میانجی مورد تائید قرار گرفته است. امضای این توافق در بالاترین سطح دولت‌های مربوطه نشان‌دهنده تعهد هر دو طرف به حل‌وفصل دیپلماتیک این مناقشه است.

وی در ادامه توضیح داد: یادداشت تفاهم اسلام‌آباد بلافاصله لازم‌الاجرا خواهد شد و به عنوان اولین گام، جمهوری اسلامی ایران فوراً تنگه هرمز را بازگشایی خواهد کرد و ایالات متحده آمریکا بلافاصله محاصره دریایی را لغو خواهد کرد.

در بیانیه نخست‌وزیر پاکستان آمده است: پاکستان با حمایت کشور قطر، به عنوان میانجی مشترک، مراسم رسمی را طبق برنامه در ۱۹ ژوئن ۲۰۲۶ در سوئیس برگزار خواهد کرد تا این رویداد مهم را گرامی داشته و مذاکرات سطح فنی را آغاز کند.

شریف ادامه داد: تبریک صمیمانه و قدردانی صادقانه خود را به رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ، تقدیم می‌کنم که تعهد راسخ او به دیپلماسی و ترجیح حل و فصل مسالمت‌آمیز، بار دیگر به پایان درگیری‌ای که می‌توانست منجر به پیامدهای ویرانگری برای منطقه و فراتر از آن شود، کمک کرد.

وی مدعی شد: همچنین از فداکاری و تلاش‌های خستگی‌ناپذیر تیم مذاکره‌کننده آمریکا، از جمله جیمز دیوید ونس، استیون ویتکاف و جارد کوشنر، به خاطر سهم ارزشمندشان در این دستاورد، قدردانی می‌کنم.

وی ادامه داد: همچنین احترام و قدردانی عمیق خود را نسبت به حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر عالی جمهوری اسلامی ایران و رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان به‌خاطر حکمت، دوراندیشی و درایت سیاسی‌شان در پذیرش مسیر صلح ابراز می‌دارم. همچنین تلاش‌های تیم مذاکره‌کننده ایرانی از جمله محمدباقر قالیباف، عباس عراقچی و اسکندر مؤمنی را که صبر، پایداری و تعهدشان به تعامل سازنده در تحقق این توافق نقش اساسی داشت، ارج می‌نهم.

نخست وزیر پاکستان گفت: به‌ویژه لازم می‌دانم از تلاش‌های صادقانه و تعامل سازنده رهبری دولت قطر در رسیدن به این نقطه قدردانی کنم. همچنین نقش برجسته رهبری پادشاهی عربستان سعودی، جمهوری ترکیه و جمهوری عربی مصر را در این زمینه شایسته ستایش می‌دانم.

وی درباره پاکستان نیز گفت: همچنین مایلم به طور ویژه از فیلد مارشال عاصم منیر یاد کنم که تلاش‌های خستگی‌ناپذیر، فداکاری بی‌دریغ و نقش مؤثر او در تسهیل این پیشرفت و پیشبرد آرمان صلح و ثبات منطقه‌ای بسیار مهم بود.

نخست‌وزیر پاکستان همچنین افزود: امیدوارم این یادداشت تفاهم به عنوان پایه‌ای پایدار برای درک بیشتر، احترام متقابل و رفاه مشترک برای کل منطقه عمل کند.

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