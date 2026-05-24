به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از آغاز فراخوان شناسایی و معرفی استعدادهای قرآنی، سوژههای خلاق و ایدههای نو برای تولید سومین فصل برنامه تلویزیونی «محفل ستارهها» خبر داد.
فرهاد فلاح در گفتوگو با خبرنگار ابنا با تأکید بر ضرورت تولید برنامههای جذاب و اثرگذار قرآنی برای نسل کودک و نوجوان اظهار داشت: از تمامی مربیان، کارشناسان و مدیران کانون در سراسر کشور دعوت شده است تا ظرفیتهای شاخص و کمنظیر قرآنی را برای حضور در این برنامه معرفی کنند.
وی افزود: در این فراخوان صرفاً قاریان و حافظان قرآن مدنظر نیستند، بلکه هر فعالیت خلاقانه و الگوپذیر در حوزه قرآن و مفاهیم دینی میتواند مورد توجه قرار گیرد.
معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ادامه داد: کودکان و نوجوانان زیر ۱۵ سال دارای فعالیت شاخص قرآنی، گروههای سرود و نمایش با محوریت مفاهیم دینی، فعالان حوزه ترویج قرآن برای کودک و نوجوان، همچنین ایدهپردازان و نویسندگان دارای طرح اولیه برای بخشهای مختلف برنامه، از جمله گروههای هدف این فراخوان هستند.
فلاح با اشاره به روند ثبت و ارسال آثار تصریح کرد: متقاضیان و فعالان کانون در استانها، کانون زبان ایران و بخشهای ستادی میتوانند اطلاعات کامل شامل مشخصات فردی، سن، شماره تماس، محل سکونت و شرح کوتاهی از توانمندیهای خود را تا پنجم خرداد ۱۴۰۵ به مسئول واحد مربوطه تحویل دهند.
وی خاطرنشان کرد: پس از جمعبندی نهایی در استانها، فهرست استعدادهای شناساییشده برای ارزیابی و دعوت به معاونت فرهنگی کانون ارسال خواهد شد.
معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در پایان یادآور شد: ویژهبرنامه «محفل ستارهها» تاکنون در دو فصل، دیماه ۱۴۰۴ و نوروز ۱۴۰۵، با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سیمای جمهوری اسلامی ایران تولید و از شبکههای سه سیما و نهال پخش شده و بهعنوان یکی از برنامههای موفق و پرمخاطب حوزه دینی و قرآنی شناخته میشود.
