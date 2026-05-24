«قصه شکوه» ، تلاشی برای روایت کوشش رهبر انقلاب در جهت شکوفاسازی زن ایرانی

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مهدی تکلو، نویسنده کتاب «قصه شکوه» در نشست نقد و بررسی این کتاب گفت: در بیانات رهبر شهید انقلاب، علاوه بر بازشناسی هویت زن مسلمان، نوعی توجه اختصاصی به زن ایرانی نیز دیده می‌شود؛ زنی که به فرمایش ایشان، در تجربه تاریخی، فرهنگی و تمدنی خود ویژگی‌هایی دارد که او را از دیگر زنان مسلمان منطقه متمایز می‌کند.

نویسنده کتاب «قصه شکوه» در ادامه به ساختار چهار فصلی کتاب اشاره کرد و گفت: فصل نخست کتاب، پیش از ورود به بحث زن ایرانی، دوباره به بازخوانی ظرفیت‌های انسان مؤنث می‌پردازد. علت این بازگشت آن است که در بیانات رهبر انقلاب، نکات ویژه و بعضاً مغفولی درباره زن وجود داشت که در کتاب قبلی کمتر به آن‌ها پرداخته شده بود. همچنین پس از انتشار آن اثر نیز بیانات جدیدی مطرح شده بود که نیازمند بازخوانی بود.

وی در ادامه افزود: در بخشی از کتاب، تمرکز اصلی بر زن ایرانی است؛ اینکه زن ایرانی در منظومه فکری رهبر انقلاب چه ویژگی‌هایی دارد. برای مثال، رهبر شهید انقلاب از شجاعت زن ایرانی سخن می‌گویند؛ شجاعتی که ریشه در تاریخ و فرهنگ این سرزمین دارد.

تکلو در ادامه گفت: در این فصل، به نزاع تاریخی زن ایرانی پرداخته‌ایم. رهبر انقلاب معتقدند زن ایرانی درگیر مصافی جدی و تاریخی است؛ مصافی که در آن هم پیروزی‌هایی داشته و هم آسیب‌هایی دیده است. ما تلاش کردیم در این فصل روشن کنیم که زن ایرانی درگیر چه نبردی است، چه دستاوردهایی داشته و چه دشمنانی پیش روی او قرار دارند. به باور ما، بدون فهم این نزاع، درک وقایع سال ۱۴۰۱ نیز ممکن نخواهد بود.

وی فصل چهارم کتاب را مهم‌ترین بخش آن دانست و گفت: فصل پایانی کتاب به رابطه زن و ولایت اختصاص دارد؛ اینکه زن مسلمان ایرانی در نسبت با ولی خود چه تجربه‌ای داشته و این رابطه چگونه شکل گرفته است. ما تلاش کردیم نشان دهیم که چگونه میان زن مسلمان ایرانی و ولایت، نوعی رابطه متقابل و تاریخی شکل گرفته که در آن هر دو طرف بر یکدیگر اثر گذاشته‌اند.

تکلو در پایان سخنان خود از حاضران خواست با صلواتی یاد «رهبر شهید» را گرامی بدارند.

در ادامه این نشست، فاطمه بهرامی، پژوهشگر حوزه زنان، سخنان خود را با ادای احترام به «رهبر شهید» آغاز کرد و گفت: بر همه ما فرض است که یاد امام شهیدمان را زنده نگه داریم و امیدوارم این محفل مشمول عنایات ویژه ایشان باشد.

وی محور اصلی سخنان خود را «نسبت زن و ولایت» عنوان کرد و افزود: وقتی قرار است درباره نسبت زن با هر امر دیگری صحبت شود، معمولاً از این زاویه بحث می‌شود که زن در طول تاریخ مورد ظلم واقع شده و اسلام آمده تا او را نجات دهد. اما اگر بخواهیم نسبت زن و ولایت را به درستی بفهمیم، باید از زاویه خود زن نیز به مسئله نگاه کنیم؛ اینکه چه ظرفیتی در وجود زن وجود دارد که ولی خدا به سراغ او می‌رود و این‌چنین بر او تأکید می‌کند.

وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب درباره نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی گفت: رهبر انقلاب تصریح می‌کنند که زنان سربازان خط مقدم انقلاب بودند و اگر زنان انقلاب را نمی‌پذیرفتند، اساساً انقلاب شکل نمی‌گرفت. این یعنی نگاه رهبری به زن، نگاهی سطحی و دم‌دستی نیست، بلکه زن را در نقطه تاریخ‌سازی می‌بینند.

پژوهشگر حوزه زنان با اشاره به تحولات اخیر جامعه ایران افزود: امروز دیگر برای نشان دادن عظمت زن انقلاب اسلامی، صرفاً نیازی به رجوع به تاریخ دهه ۵۰ و ۶۰ نداریم. کافی است به میدان‌های امروز نگاه کنیم. زنانی که در خیابان‌ها حضور پیدا می‌کنند، تجمعات را شکل می‌دهند، مردم را به میدان می‌آورند و میدان را زنده نگه می‌دارند.

در بخش دیگری از این نشست، حمیده عرب‌سرخی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین نکاتی که در بیانات رهبر انقلاب درباره زنان وجود دارد، رابطه دوسویه میان زن مسلمان ایرانی و ولی جامعه است. این رابطه صرفاً رابطه فرمانده و فرمان‌بر نیست، بلکه رابطه‌ای فعال، پویا و اثرگذار است.

وی ادامه داد: یکی از ثمرات جدی گفتمان انقلاب اسلامی این است که برای زن هویتی مستقل قائل می‌شود. زن در این گفتمان، صرفاً تابع نیست، بلکه یکی از ارکان اصلی حرکت تاریخی جامعه است.

زهرا ستاری فقیهی در بخش پایانی گفت: رهبر شهید انقلاب معتقد بودند زن، قدرت اجتماعی کردن یک حرکت را دارد. یعنی اگر زنان به سرنوشت کشور علاقه‌مند شوند، آن حرکت چند برابر سرعت پیدا می‌کند.

این پژوهشگر حوزه زنان در ادامه سخنانش تأکید کرد: به باور رهبر شهید انقلاب، یکی از وظایف اصلی ولایت، توسعه زنانگی و فراهم کردن بستر شکوفایی زن است. اگر ولایت نباشد، رابطه زن و مرد در جامعه به تعادل نمی‌رسد.

ستاری فقیهی در پایان سخنان خود گفت: کتاب «قصه شکوه» در مجموع، تلاشی است برای روایت کوشش رهبر انقلاب در جهت شکوفاسازی زن ایرانی؛ زنی که در نگاه ایشان، مهم‌ترین نیروی تاریخی جامعه اسلامی است.



