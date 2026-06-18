تسهیل تردد زمینی زائران پاکستانی اربعین یک مطالبه جدی مردمی است/ لزوم بازگشایی مسیرهای زمینی زائران

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ راهپیمایی عظیم اربعین حسینی در سالهای اخیر به یکی از مهمترین جلوههای پیوندهای دینی و مردمی میان ملتهای منطقه، بهویژه ایران، پاکستان و عراق تبدیل شده است. با این حال، هزاران زائر پاکستانی که هر ساله با عشق به اهلبیت(ع) خود را برای حضور در این اجتماع بزرگ آماده میکنند، در برخی سالها با چالشها و محدودیتهایی در حوزه تردد، حملونقل و دسترسی به مسیرهای زیارتی مواجه شدهاند؛ موضوعی که به یکی از مطالبات مستمر محافل مذهبی، اجتماعی و مردمی پاکستان تبدیل شده است.
در سالهای گذشته، علما، شخصیتهای مذهبی، احزاب و نهادهای دینی پاکستان بارها خواستار اتخاذ راهکارهایی برای تسهیل سفر زائران، تأمین امنیت مسیرهای زیارتی، توسعه زیرساختهای حملونقل و رفع موانع موجود شدهاند. در همین راستا، خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در نظر دارد با انتشار سلسله گزارشها و گفتوگوهای اختصاصی با علما، نخبگان، فعالان اجتماعی و مسئولان دو کشور، ابعاد مختلف این مسئله را بررسی کرده و مطالبات زائران پاکستانی را در مسیر یافتن راهحلهای عملی و پایدار برای تسهیل حضور آنان در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی پیگیری کند.
حجتالاسلام والمسلمین یاسین مجلسی، مدیر بخش سیاسی اجتماعی نهضت الانتظار (اردوزبانان)، مدیر مؤسسه الضحی، مبلغ فعال عرصه بینالملل و عضو مجمع علمای پاکستان در شهر قم، در گفتوگو با خبرگزاری ابنا با تشریح ابعاد روابط مردمی ایران و پاکستان، تأکید کرد که مناسک دینی و زیارت، مهمترین حلقه اتصال دو ملت به شمار میرود و توسعه این پیوندها میتواند زمینهساز تحکیم روابط راهبردی دو کشور باشد. وی در این گفتوگو به موضوعاتی همچون ضرورت بازگشایی و تسهیل مسیرهای تردد زائران پاکستانی در آستانه اربعین حسینی، ارتقای ایمنی و ساماندهی ناوگان حملونقل زائران، و نیز لزوم گسترش ارتباطات علمی، فرهنگی و نخبگانی میان ایران و پاکستان برای بهرهگیری از ظرفیتهای مشترک دو جامعه پرداخت.
مناسک دینی؛ مهمترین حلقه اتصال ملتهای ایران و پاکستان
مدیر بخش سیاسی اجتماعی نهضت الانتظار با اشاره به جایگاه مناسک دینی در روابط دو ملت گفت: مردم پاکستان علاقهای ویژه به زیارت امام رضا(ع)، عتبات عالیات و شرکت در راهپیمایی اربعین دارند و بسیاری از خانوادهها از ماهها قبل برای این سفرها برنامهریزی میکنند.
وی افزود: حتی افرادی که امکان حضور در این سفرها را ندارند، برای اعزام جوانان و زائران کمک مالی جمعآوری میکنند؛ بنابراین محروم شدن از این زیارتها برای مردم پاکستان آثار روحی و عاطفی قابل توجهی به همراه دارد.
لزوم بازگشایی مسیرهای زمینی زائران پاکستانی
حجت الاسلام مجلسی با اشاره به مشکلات ایجادشده برای زائران پاکستانی در سالهای اخیر اظهار داشت: بسته بودن برخی مسیرهای زمینی موجب شده است که شمار زیادی از زائران پاکستانی امکان حضور در مراسم اربعین را از دست بدهند.
وی تأکید کرد: انتظار مردم پاکستان این است که دولتهای ایران و پاکستان با همکاری یکدیگر راهکارهای لازم را برای تسهیل تردد زائران فراهم کنند و در صورت وجود ملاحظات امنیتی، راهحلهای جایگزین مناسبی در نظر بگیرند.
رضایت زائران پاکستانی از خدمات مردمی ایران
این عضو مجمع علمای پاکستان با قدردانی از خدمات ارائهشده به زائران پاکستانی گفت: مردم و نهادهای ایرانی در سالهای گذشته خدمات ارزشمندی به زائران پاکستانی ارائه کردهاند و سطح رضایت عمومی از این خدمات بالا بوده است.
وی افزود: موکبها، گروههای مردمی و مجموعههای مختلف در ایران نقش مهمی در خدمترسانی به زائران ایفا کردهاند، اما همچنان برخی مشکلات در حوزه حملونقل، افزایش کرایهها و کیفیت ناوگان مسافربری وجود دارد که نیازمند رسیدگی جدی است.
ضرورت ارتقای ایمنی و ساماندهی حملونقل زائران
حجت الاسلام مجلسی با اشاره به برخی حوادث جادهای برای زائران پاکستانی اظهار داشت: لازم است نظارت بیشتری بر وضعیت فنی اتوبوسها و ناوگان حملونقل صورت گیرد تا از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری شود.
وی همچنین پیشنهاد کرد در صورت تداوم محدودیتهای زمینی، امکان بهرهگیری از ظرفیت حملونقل هوایی و دریایی با حمایتهای ویژه برای زائران پاکستانی فراهم شود تا هزینههای سفر کاهش یابد.
توسعه روابط نخبگانی؛ ضرورت مغفول مانده در روابط دو کشور
عضو مجمع علمای پاکستان در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم گسترش ارتباطات علمی و فرهنگی میان دو کشور تأکید کرد و گفت: یکی از خلأهای موجود، ضعف ارتباط میان نخبگان، دانشگاهها و مراکز علمی ایران و پاکستان است.
وی افزود: ایجاد کاروانهای علمی، تبادل دانشجو، همکاری میان دانشگاهها و بازدیدهای متقابل علمی میتواند نقش مهمی در تعمیق روابط دو ملت ایفا کند.
حجت الاسلام مجلسی تصریح کرد: اشتراکات فرهنگی و زبانی فراوانی میان دو کشور وجود دارد و بخش قابل توجهی از واژگان زبان اردو ریشه فارسی دارد؛ بنابراین بسترهای لازم برای توسعه همکاریهای فرهنگی و دانشگاهی بیش از گذشته فراهم است.
ارتباطات مردمی، ضامن آینده روابط ایران و پاکستان
مدیر مؤسسه الضحی در پایان تأکید کرد: هرچه ارتباطات مردمی، علمی، فرهنگی و زیارتی میان ایران و پاکستان گسترش یابد، پیوند میان دو ملت عمیقتر و پایدارتر خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: آینده روابط ایران و پاکستان بیش از هر چیز بر پایه همین ارتباطات مردمی، مشترکات اسلامی و همکاریهای فرهنگی استوار است و باید از این ظرفیت ارزشمند برای تقویت وحدت امت اسلامی بهره برد.
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