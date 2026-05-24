به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، شاهرخ صبوری، مدیر پشتیبانی ستاد امین ولایت با اشاره به حضور میدانی اعضای ستاد در منطقه آب‌های نیلگون خلیج همیشه فارس اظهار کرد: خداوند را شاکریم که توفیق حضور در کنار رزمندگان جان‌برکف اسلام را عطا فرمود تا از نزدیک، ضمن عرض خداقوت، بخشی از نیازهای آنان را برطرف کنیم.

وی با بیان اینکه رزمندگان دفاع رمضان با روحیه‌ای مثال‌زدنی در حال پاسداری از آب و خاک میهن اسلامی هستند، افزود: روحیه ایمان، ایثار و استقامت این عزیزان درس بزرگی برای جامعه و آیندگان است و ثبت و روایت این حماسه‌ها وظیفه‌ای مهم بر دوش فعالان فرهنگی و رسانه‌ای به شمار می‌رود.

صبوری در خصوص مأموریت‌های ستاد پشتیبانی جنگ رمضان امین ولایت تصریح کرد: این ستاد با هدف جمع‌آوری کمک‌های مردمی و خیرین در بخش‌های مختلف از جمله رسیدگی به امور محرومان، حمایت درمانی و بهداشتی از نیازمندان، پشتیبانی از خانواده‌های رزمندگان و همچنین تأمین بخشی از نیازهای میدانی مدافعان اسلام فعالیت می‌کند.

مدیر پشتیبانی ستاد جنگ رمضان ادامه داد: با انجام نیازسنجی‌های صورت‌گرفته و هماهنگی با یکی از خیرین و محبان اهل‌بیت(ع)، اقلام و تجهیزات مورد نیاز رزمندگان تهیه و در منطقه عملیاتی تحویل داده شد؛ این اقدام در شرایطی صورت گرفت که بیش از ۸۰ روز از آغاز این دفاع می‌گذرد و خیرین با وجود مشکلات اقتصادی موجود، با اخلاص و روحیه جهادی در میدان حاضر شده‌اند.

وی در پایان ضمن قدردانی از همراهی خیرین خاطرنشان کرد: از خیر محترم جناب آقای مجتبایی که با یک تماس و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، نیاز اعلام‌شده در منطقه را برطرف کردند، صمیمانه تشکر می‌کنیم و امیدواریم این حرکت‌های ارزشمند، زمینه‌ساز تقویت جبهه پشتیبانی مردمی از رزمندگان باشد.