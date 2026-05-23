به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، در میانه تنشهای اخیر منطقه و افزایش نگرانیها از گسترش دامنه درگیری، اسپانیا با تأکید بر ضرورت جلوگیری از توسعه جنگ و پایبندی به اصول انسانی و مسئولیتپذیری بینالمللی، در برابر درخواست ایالات متحده برای استفاده از پایگاههای نظامی خود علیه ایران ایستاد.
این موضعگیری که بر محور حفظ جان غیرنظامیان، پرهیز از تشدید بحران و لزوم بازگشت به مسیر گفتوگو استوار بود، در فضای سیاسی اروپا و منطقه بازتاب گستردهای یافت.
در ایران نیز این رفتار بهعنوان یک اقدام اخلاقی، مستقل و قابل احترام مورد توجه افکار عمومی و تحلیلگران قرار گرفت؛ اقدامی که میتواند نقطه آغاز فصل تازهای در روابط تهران–مادرید باشد، بهویژه در دورهای که جهان به سمت بازسازی و همکاریهای اقتصادی پساجنگ حرکت میکند.
زمینههای شکلگیری یک رابطه تازه
کارشناسان روابط بینالملل معتقدند که تصمیم اسپانیا در بحران اخیر، ادامه همان رویکردی است که مادرید طی سالهای گذشته در سیاست خارجی خود دنبال کرده: میانجیگری، خویشتنداری و اولویت دادن به اصول انسانی، این پیشینه اکنون میتواند به بستری برای تعمیق روابط دوجانبه تبدیل شود؛ بهویژه در حوزههایی که ظرفیتهای مشترک میان دو کشور وجود دارد، یکی از مهمترین این حوزهها، گردشگری پساجنگ است؛ حوزهای که هم ایران و هم اسپانیا در آن تجربه، زیرساخت و مزیتهای قابلتوجهی دارند.
فرصتهای گردشگری میان ایران و اسپانیا
گردشگری فرهنگی، اشتراکات تاریخی، معماری اسلامی در آندلس و میراث جهانی ایران میتواند زمینهساز تورهای مشترک و تبادل گردشگر باشد، گردشگری شهری، همکاری میان شهرهایی مانند شیراز، اصفهان، مادرید و بارسلونا در مدیریت گردشگری شهری و برندسازی مقصد، سرمایهگذاری در زیرساخت گردشگری، حضور شرکتهای اسپانیایی در حوزه هتلسازی، حملونقل و مدیریت مقصد میتواند در بازسازی زیرساختهای ایران مؤثر باشد، گردشگری سلامت، ظرفیتهای مکمل ایران و اسپانیا در حوزه درمان، استانداردهای پزشکی و جذب بیماران خارجی.
چرا اکنون زمان مناسبی برای تقویت روابط است؟
افکار عمومی ایران نسبت به کشورهایی که در دوران بحران رفتار انسانی و مسئولانه داشتهاند، نگاه مثبتتری دارد، همچنین بازار جهانی گردشگری پس از جنگ بهدنبال مقاصد جدید، امن و فرهنگی است؛ فرصتی که ایران و اسپانیا میتوانند از آن بهره ببرند، اعتبار سیاسی اسپانیا در اروپا میتواند مسیرهای تازهای برای همکاریهای اقتصادی و فرهنگی ایران در قاره سبز باز کند، دیپلماسی گردشگری یکی از کمهزینهترین و پربازدهترین ابزارهای ترمیم روابط بینالمللی است.
موضع انسانی و مسئولانه اسپانیا در برابر فشارهای آمریکا برای استفاده از پایگاههای نظامی این کشور علیه ایران، نهتنها یک رفتار دیپلماتیک قابل توجه بود، بلکه میتواند به سرآغاز فصل تازهای در روابط تهران، مادرید تبدیل شود، اگر این فرصت با برنامهریزی دقیق در حوزه گردشگری، سرمایهگذاری و دیپلماسی شهری همراه شود، میتواند به یک الگوی موفق همکاری پساجنگ میان دو کشور تبدیل گردد.
حجت کهیاری
