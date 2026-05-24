لزوم بازگویی زوایای پنهان دفاع مقدس برای نسل جوان

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست نقد و بررسی کتاب مادر عراقی من با حضور اکبر خورد چشم نویسنده و علی‌الله سلیمی کارشناس ک منتقد کتاب در رویداد اردیبهشت کتاب برگزار شد.

در ابتدای نشست اکبر خوردچشم، نویسنده کتاب به اهمیت ثبت و بازگو کردن زندگی‌نامه شهدا و رزمندگان دفاع مقدس پرداخت و بر ضرورت بیان زوایای پنهان و واقعی این دوران تأکید کرد.

وی گفت: نسل جوان خواهان روایت‌هایی فراتر از داستان‌ها و رمان‌های سطحی است و علاقه‌مند به شنیدن حقایق و لایه‌های درونی جنگ هستند.

خوردچشم با اشاره به خاطراتی از جنگ تحمیلی رمضان اظهار داشت: اگر درست و هوشمندانه عمل کنیم، می‌توانیم حقایق را به شکلی دقیق و اصیل به نسل‌های آینده منتقل کنیم.

وی با اشاره به رمان‌های خارجی که درباره جنگ جهانی دوم نوشته می‌شود، افزود: بسیاری از رمان‌های جنگی که در جهان منتشر می‌شوند، هرچند پرفروش و محبوب، حاوی واقعیت‌های تحریف‌شده هستند.

نویسنده «مادر عراقی من» همچنین به اهمیت روایت‌های مربوط به خانواده‌های شهدا اشاره کرد و یادآور شد: این داستان‌ها باید در قالب‌های هنری مانند رمان و فیلم به نسل‌های بعدی منتقل شود تا همچون شاهنامه، حافظه تاریخی کشور باقی بماند.

خوردچشم خاطرنشان کرد: نسل جوان با اشتیاق و استقبال فراوانی از این موضوعات برخورد می‌کند و این نشان‌دهنده اهمیت حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه است.

خوردچشم درباره مخاطب اثر خود اظهار داشت: عمدتاً نوجوانان و جوانان هستند و به دلیل کاهش حوصله در خواندن رمان‌های طولانی، تلاش شده است اطلاعات به شکل موجز و تلگرافی ارائه شود.

وی گفت: از نکات برجسته رمان، روایت رابطه عاطفی میان یک اسیر ایرانی و مادر عراقی است که فرزندش را از دست داده و دچار درد مشترک انسانی شده‌اند. این بخش از داستان بر اساس خاطرات واقعی شکل گرفته و به بیان همدلی انسانی فراتر از دشمنی‌های جنگ می‌پردازد.

در ادامه این نشست علی‌الله سلیمی، کارشناس و منتقد ادبی، این اثر را بین داستان بلند و رمان دانست و گفت: با وجود فصل‌بندی، ساختار کلی آن به سمت رمان گرایش دارد اما به دلیل تمرکز نویسنده بر روایت ساده و کم‌جزئیات، نمی‌توان آن را رمانی پیچیده قلمداد کرد.

سلیمی توضیح داد: نویسنده عمدتاً بر روایت مستقیم اتفاقات تمرکز کرده و از پرداختن به فضاسازی و جزئیات روان‌شناختی شخصیت‌ها اجتناب کرده است.

وی افزود: مرز میان داستان و خاطره در این اثر بسیار کمرنگ است و نویسنده توانسته با استفاده از تکنیک‌های روایی، روایت را به شکل ساده و قابل‌فهم برای طیف گسترده‌ای از مخاطبان ارائه دهد.

سلیمی گفت: این رمان مخاطبانی از قشرهای مختلف جامعه را هدف قرار داده و از خانم‌های خانه‌دار تا دانش‌آموزان و کارمندان را شامل می‌شود.

این منتقد همچنین به مضمون اصلی رمان اشاره کرد و گفت: داستان روایتگر شهادت غریبانه برخی از اسرای ایرانی در اردوگاه‌های ناشناخته در دوران اسارت است.

وی افزود: نویسنده با انتخاب یک اردوگاه ثبت‌نشده و ناشناخته، شرایطی را به تصویر کشیده که در آن عراقی‌ها بدون پاسخگویی، اسرا را به شهادت می‌رسانند.

