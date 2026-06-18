به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله سید محمد مهدی میرباقری در مراسم عزاداری شب سوم ماه محرم در شبستان امام خمینی(ره) حرم بانوی کرامت با اشاره به سوره مبارکه حدید، اظهار داشت: بخش عمدهای از معارف قرآن مربوط به وجود مقدس امام زمان (عج) و دولت کریمه ایشان و مسیر حرکت امت اسلام تا درک ظهور حضرت است.
وی افزود: سوره حدید از جمله سورههایی است که یک لایه از معارف آن بر اساس روایات، ناظر به امام زمان(عج) و دولت حضرت است و به ما میآموزد که در این دوره سخت چه تکالیفی بر عهده داریم.
سخنران حرم مطهر با اشاره به آیات ابتدایی سوره حدید که خدای متعال را با اسماء حُسنی معرفی میکند، افزود: بعد از آن شش آیه، خدای متعال میفرماید: «آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ»؛ به خدا و رسولش ایمان بیاورید. این خدا، رسولی دارد با یک مأموریت و رسالت. وجود مقدس نبی اکرم صلیاللهعلیهوآله رسولی است که مأموریتش مشرف بر همه رسالتهاست. طرح الهی در دست ایشان است و آن غیبی که ایشان به آن مطلع است، ما را با خود پیش میبرد و هدایت میکند.
وی با استناد به آیه شریفه «لِیُخْرِجَکُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَی النُّورِ»، خاطرنشان کرد: این پیامبر آمده است تا ما را از ظلمات به سمت نور بیرون ببرد. خدای متعال، بنده مطلق خود را با رسالت و آیات بینات فرستاده است تا دست ما را بگیرد و از تاریکیها به سوی نور هدایت کند. این کار از سر رافت و رحمت الهی است.
آیت الله میرباقری در ادامه به آیه «أَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَکُمْ مُسْتَخْلَفِینَ فِیهِ» اشاره کرد و گفت: امکاناتی که در اختیار شما قرار داده شده، امانتی است که از شما گرفته میشود و به دیگران داده میشود. این امکانات را باید در راه خدا و در کنار پیامبر خرج کنید تا تلف نشود. اگر در جای دیگر خرج کنید، در نهایت از دست میرود و در راه باطل مصرف میشود.
سخنران حرم مطهر با اشاره به آیه شریفه «مَنْ ذَا الَّذِی یُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَیُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ کَرِیمٌ»، تصریح کرد: قرض الحسن یعنی در دوره غربت و سلطه استکبار، انسان امکانات خود را در راه امام خرج کند و به دستگاه طاغوت ندهد. این کار بسیار سختی است، اما اگر کسی این کار را انجام دهد، خداوند امکاناتش را مضاعف میکند و به او اجر کریم عطا میفرماید. اجر کریم، همان نوری است که در روز قیامت برای مؤمنان میدرخشد و آنان را به بهشت میرساند.
وی با اشاره به آیات پایانی سوره حدید درباره منافقان، گفت: منافقان در روز قیامت به مؤمنان میگویند: «انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِکُمْ»؛ نگاهی به ما کنید تا از نور شما استفاده کنیم. اما پاسخ داده میشود که کسانی در عالم دنیا به امام متصل نشدهاند، در آخرت نیز نمیتوانند از نور بهره ببرند. سپس حائلی بین آنان قرار میگیرد که باطنش رحمت و ظاهرش عذاب است.
آیت الله میرباقری در پایان تأکید کرد: خدای متعال در این سوره هشدار میدهد که مبادا طولانی شدن زمان، شما را دچار سستی و انصراف از راه کند. ممکن است هزار و چهارصد سال از صدر اسلام گذشته باشد و این طولانی شدن، شما را به این فکر بیندازد که طرح خدا بازدهی ندارد و بروید جای دیگر سرمایهگذاری کنید. اما این کار را نکنید و در همین مسیر بایستید و سرمایهگذاری کنید که وعده الهی حتمی است و خداوند یاران خود را یاری خواهد کرد.
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