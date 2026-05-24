  هیچ تصمیمی در کشور خارج از چارچوب شورای عالی امنیت ملی و بدون اذن رهبری عالیقدر اتخاذ نخواهد شد 

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر مسعود پزشکیان در دیدار با رئیس و جمعی از مدیران سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، با قدردانی از تلاش‌ها و مجاهدت‌های مجموعه رسانه ملی در روایت‌گری و اطلاع‌رسانی جنگ اخیر، بر ضرورت صیانت از وحدت و انسجام ملی به‌عنوان مهم‌ترین سرمایه کشور در عبور از بحران‌ها و تهدیدات تأکید کرد و گفت: آنچه در مقاطع حساس، ضامن حفظ و ثبات کشور بوده، همبستگی و همدلی مردم و ارکان نظام است.

رئیس‌جمهور در ابتدای سخنان خود، با مرور مجموعه حوادث، چالش‌ها و رخدادهایی که از آغاز به کار دولت تاکنون کشور با آن مواجه بوده است، اظهار داشت: شاید در دل این فراز و فرودها، حکمتی نهفته باشد تا انسجام و همبستگی ملی بیش از گذشته تقویت شود. تأکید ما بر وحدت و وفاق در ایام انتخابات، یک شعار سیاسی و مقطعی نبود، بلکه برخاسته از باوری عمیق و ریشه‌دار بود و تجربه نیز نشان داد که این وحدت است که می‌تواند کشور را از پیچ‌های دشوار عبور دهد.

دکتر پزشکیان با تأکید بر ضرورت پرهیز از نگاه‌های محدود، تنگ‌نظرانه و دفع‌کننده، خاطرنشان کرد: نباید به‌دلیل یک ضعف یا کاستی، همه خدمات، سوابق و ظرفیت‌های افراد را نادیده گرفت. امروز مهم‌ترین مسئله برای ما باید این باشد که تا چه میزان می‌توانیم دل‌های مردم را به یکدیگر نزدیک کنیم و سرمایه اجتماعی کشور را افزایش دهیم.

رئیس جمهور افزود: جهاد تنها در میدان نبرد معنا پیدا نمی‌کند؛ اگر بتوانیم همبستگی و همدلی را در جامعه نهادینه کنیم، این نیز کمتر از جهاد نیست.

دکتر پزشکیان با بیان اینکه دغدغه اصلی امروز ما نه جنگ و موشک و بمباران، بلکه حفظ آرامش، انسجام و یکپارچگی جامعه است، تصریح کرد: با وجود مسائل و مشکلات متعدد، از بیان بسیاری از مطالب صرف‌نظر می‌کنم تا مبادا زمینه تفرقه و اختلاف فراهم شود. امروز حفظ وحدت و انسجام ملی به‌مراتب مهم‌تر از مسائل نظامی و امنیتی است.

رئیس جمهور تأکید کرد: همواره تلاش کرده‌ام سخنی بر خلاف نظر مقام معظم رهبری بیان نشود و یا موضعی اتخاذ نگردد که به اختلاف میان ارکان حاکمیت دامن بزند و دشمن از آن سوءاستفاده کند.

دکتر پزشکیان با اشاره به نقش خطیر رسانه‌ها، به‌ویژه رسانه ملی، در شرایط حساس کشور گفت: هر سخن، تحلیل یا موضعی که از هر تریبونی، به‌ویژه صدا و سیما، منجر به ایجاد شکاف و تفرقه در جامعه شود، در عمل آب ریختن به آسیاب دشمن است. هنر و دشواری مدیریت رسانه دقیقاً در همین نقطه معنا پیدا می‌کند و مسئولیت امروز صدا و سیما، مسئولیتی حیاتی و سرنوشت‌ساز است.

رئیس جمهور در ادامه، با انتقاد از طرح برخی تحلیل‌های غیرواقعی در برنامه‌های رسانه‌ای، اظهار داشت: گاهی برخی کارشناسان در رسانه ملی سخنانی مطرح می‌کنند که با واقعیت‌های جاری کشور و روندهای موجود فاصله جدی دارد، اما دولت به‌منظور جلوگیری از اختلاف و حفظ آرامش جامعه، از واکنش و موضع‌گیری پرهیز می‌کند.

دکتر پزشکیان در همین راستا، بر ضرورت پرهیز از انتشار اطلاعات نادرست و لزوم تبیین واقع‌بینانه شرایط برای افکار عمومی تأکید کرد.

رئیس‌جمهور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع مذاکرات و نحوه بازتاب آن در رسانه‌ها اشاره کرد و گفت: در مواردی، کلیپ‌هایی از بیانات رهبر شهید انقلاب درباره مذاکره به‌گونه‌ای بازنشر می‌شود که گویا نظام به‌صورت مطلق مخالف هرگونه مذاکره بوده است، در حالی که رهبر شهید هیچ‌گاه با مذاکره عزتمندانه، مبتنی بر اقتدار و در چارچوب منافع ملی مخالفت نداشتند و در دیدارهایی که با معظم‌له داشتیم، نگاه ایشان همواره مبتنی بر حفظ عزت، حکمت و مصلحت نظام بود.

دکتر پزشکیان تصریح کرد: هیچ تصمیمی در جمهوری اسلامی ایران خارج از چارچوب شورای عالی امنیت ملی و بدون هماهنگی و اذن مقام معظم رهبری اتخاذ نخواهد شد و هنگامی که تصمیمی در حوزه دیپلماسی اتخاذ می‌شود، همه دستگاه‌ها، تریبون‌ها و جریان‌ها باید از آن حمایت کنند تا صدایی واحد و منسجم از جمهوری اسلامی ایران به جهان مخابره شود.

رئیس جمهور افزود: نمی‌توان هر فرد یا جریانی صرفاً بر مبنای سلیقه شخصی خود، نسخه‌ای متفاوت برای کشور ارائه دهد؛ چراکه اداره کشور مستلزم تصمیم واحد و تبعیت جمعی است.

دکتر پزشکیان با تأکید بر ضرورت تقویت سرمایه اجتماعی و پرهیز از دوگانه‌سازی در جامعه، گفت: ما جز خدا و مردم، تکیه‌گاهی نداریم و برای حفظ همراهی مردم باید از هرگونه تقسیم‌بندی و برچسب‌زنی پرهیز کنیم. این باور باید در ما نهادینه شود که هر فردی که نگاه و سلیقه‌ای متفاوت دارد، الزاماً در مقابل نظام و کشور قرار نگرفته است. جامعه زنده، جامعه‌ای است که تنوع دیدگاه‌ها را بپذیرد و تفاوت‌ها را به تقابل تبدیل نکند.

رئیس جمهور در ادامه، با اشاره به حضور اقشار مختلف مردم در صحنه‌های حمایت از نظام و کشور، اظهار داشت: همان بانوانی که امروز ممکن است پوشش متفاوتی داشته باشند، در میدان‌های حمایت از انقلاب و کشور حضور دارند و رسانه ملی نیز تصاویر حضور آنان را پخش می‌کند؛ در حالی که تا همین چندی پیش، برخی نگاه‌ها بر طرد و برخورد با آنان استوار بود. نباید مردم را از دایره انقلاب و نظام دفع کرد.

دکتر پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود، با تشریح رویکرد دولت در زمینه «مسجدمحوری» و «محله‌محوری» برای جلب مشارکت مردمی، به‌ویژه جوانان، گفت: حل بسیاری از مسائل کشور بدون حضور و مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست. این امر مستلزم آن است که با سعه‌صدر و نگاه باز، همه اقشار جامعه دیده شوند. اگر بتوانیم مساجد را به جایگاه واقعی و تاریخی خود بازگردانیم و به پایگاه حل مسائل اجتماعی و مردمی تبدیل کنیم، بسیاری از مشکلات کشور با اتکای به ظرفیت مردم قابل حل خواهد بود.

رئیس‌جمهور همچنین از همه دلسوزان کشور دعوت کرد به‌جای ایستادن در حاشیه و صرفاً نقد کردن، وارد میدان عمل شوند و در حل مسائل کشور مشارکت کنند و افزود : امروز بیش از هر زمان دیگری به هم‌افزایی، همراهی و همکاری ملی نیاز داریم و همه باید دست به دست هم دهیم تا بتوانیم به مردم خدمت کنیم. بنده نسبت به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، به‌ویژه آسیب‌هایی که در پی شرایط جنگی تشدید شده، احساس مسئولیت جدی دارم و با تمام توان در حال تلاش برای کاهش فشارها بر مردم هستم.

دکتر پزشکیان در ادامه سخنان خود، با اشاره به ضرورت ترویج فرهنگ صرفه‌جویی و اصلاح الگوی مصرف، نقش رسانه ملی را در این زمینه تعیین‌کننده توصیف کرد و گفت: میزان مصرف در کشور ما بالاست و اگر در مدیریت منابع و اصلاح الگوی مصرف موفق عمل نکنیم، با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد. رسانه ملی می‌تواند در فرهنگ‌سازی و تبیین ضرورت صرفه‌جویی نقش مؤثری ایفا کند.

رئیس جمهور با استناد به آموزه‌های قرآنی افزود: خداوند متعال در قرآن کریم، تبذیر و اسراف را عملی مذموم دانسته و تبذیرکنندگان را برادران شیطان معرفی کرده است؛ بنابراین اگر در مسیر صرفه‌جویی حرکت نکنیم، تاب‌آوری کشور کاهش خواهد یافت.

دکتر پزشکیان تأکید کرد: باید شرایطی فراهم شود که فشارهای اقتصادی و معیشتی مردم تا حد امکان کاهش یابد و همه مردم، فارغ از گرایش‌های مذهبی و فکری، با عزت و کرامت زندگی کنند. دغدغه مردم، دغدغه ماست، همانطور که دغدغه رهبر شهیدمان نیز بود.

رئیس جمهور در بخش پایانی سخنان خود، بار دیگر از تلاش‌های کارکنان رسانه ملی در پوشش جنگ اخیر قدردانی کرد و گفت: یکی از اهداف اصلی دشمن در این جنگ، خاموش کردن صدای حقیقت و روایت روشنگرانه جمهوری اسلامی ایران بود و از همین رو تلاش کرد صدا و سیما را هدف قرار دهد، اما به فضل الهی و با مجاهدت شما، در رسیدن به این هدف ناکام ماند. از همه تلاشگران رسانه ملی، به‌ویژه افرادی که به‌صورت مستمر در میدان حضور داشتند و لحظه‌به‌لحظه رویدادها را پوشش دادند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

دکتر پزشکیان با تأکید بر اینکه امروز صدا و سیما باید منادی وحدت و انسجام ملی باشد، اظهار داشت: اگر همه با هم، در چارچوب منویات رهبر معظم انقلاب حرکت کنیم و انسجام ملی را حفظ نماییم، دشمنان هرگز به اهداف خود علیه کشور دست نخواهند یافت.

رئیس‌جمهور همچنین از حضور و همراهی مردم در ماه‌های اخیر تقدیر کرد و گفت: از صمیم قلب از مردمی که با وجود همه گلایه‌ها، سختی‌ها و مشکلات، بیش از 80 شب در صحنه حضور داشتند، قدردانی می‌کنم. همچنین از همه نهادها و نیروهای امدادی، انتظامی، سپاه، بسیج، ارتش و مجموعه‌هایی که در این مدت به‌صورت شبانه‌روزی در آماده‌باش بودند و حتی فرصت دیدار با خانواده‌های خود را نداشتند، صمیمانه سپاسگزارم.

دکتر پزشکیان در پایان، با اشاره به مواضع برخی جریان‌های معاند و ضدایرانی، اظهار داشت: کسانی که بی شرمانه چشم انتظارند آمریکا و رژیم صهیونیستی بتوانند به کشور ما آسیب بزنند و تجزیه و نابودی ایران را دنبال می‌کنند، باید در برابر وجدان ملت پاسخگو باشند. جنایت علیه مردم بی‌گناه و کشتار کودکان مظلوم، امری نیست که هیچ انسان آزاده‌ای در جهان آن را بپذیرد.

رئیس جمهور در خاتمه تأکید کرد: پشتوانه اصلی ما خداوند متعال و مردم هستند و اگر صادقانه و خالصانه در مسیر خدمت به مردم حرکت کنیم، نصرت و پیروزی الهی نصیب ملت ایران خواهد شد و دشمنان این سرزمین راهی جز شکست و خواری نخواهند داشت..............

