شبکه خبری العربیه امروز به نقل از منابع ارشد ناشناس گزارش داد که در صورت حصول توافق اولیه بین ایران و آمریکا، این توافق «اعلامیه اسلام‌آباد» نامیده خواهد شد.

پاکستان، میانجی اصلی مذاکرات بین ایران و آمریکاست و اسلام‌آباد میزبان نشست هیأت‌های مذاکره‌کننده ایرانی و آمریکایی در چند روز اول بعد از اعلام آتش‌بس در جنگ جاری بود.

به ادعای منابع عربی، پاکستان بدون نیاز به حضور طرف‌های مذاکره‌، مسئولیت اعلام یادداشت تفاهم را برعهده خواهد گرفت.

منابع ارشد مورد استناد العربیه همچنین ادعا کردند که دور بعدی مذاکرات بین ایران و آمریکا ممکن است در تاریخ پنجم ژوئن (۱۵ خرداد) برگزار شود.

گزارش‌ها درباره رفتن مذاکرات به سوی توافق اولیه در حالی است که منابع آگاه از احتمال بازگشت آمریکا به رویه قبلی و تخطی از یکی از بندهای مورد توافق خبر می‌دهند.

روز گذشته، سخنگوی تیم مذاکره‌کننده ایران اسماعیل بقائی با اشاره به وضعیت مبهم مذاکرات گفت «توافق با آمریکا هم خیلی دور است، هم خیلی نزدیک.» وی تأکید کرد که جمهوری اسلامی برای همه گزینه‌ها از جمله ادامه مذاکرات، توقف یا ادامه جنگ آمادگی کامل دارد.

