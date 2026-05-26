به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پس از آنکه شمار رسمی جان‌باختگان حجاج به ۱۳۲ نفر رسید، نگرانی‌ها و هشدارها درباره وقوع یک فاجعه انسانی جدید در موسم حج امسال بار دیگر افزایش یافته است.

اندونزی با ثبت ۵۰ مورد فوتی در میان حجاج خود در صدر قرار دارد، پس از آن بنگلادش با حدود ۲۸ مورد و ترکیه با ۱۰ مورد فوتی، به همراه ده‌ها مورد دیگر از ملیت‌های مختلف قرار گرفته‌اند.

این آمار درآغاز موسم حج، نگرانی جدی در میان افکار عمومی جهان اسلام ایجاد کرده و بیم تکرار حوادث جمعی و تلفات سنگین در موسم‌های گذشته را افزایش داده است.

تمرکز عربستان سعودی بر درآمدهای میلیاردی بخش حج و تبدیل آن به یک صنعت تجاری، باعث کاهش توجه به زیرساخت‌های بهداشتی، خدمات لجستیکی و ایمنی زائران در برابر گرما و ازدحام شده و جان حجاج را در معرض خطر قرار داده است؛ امری که از نگاه این گزارش، ناشی از ضعف در مدیریت مسئولانه و اخلاقی عنوان شده است.

