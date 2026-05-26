ویدیو | پیام علامه اقبال لاهوری به مردم ایران

۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۳
به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)- ابنا- مراسم بزرگداشت مقام رهبر شهید مسلمانان جهان و همچنین شهادت آیت‌الله رئیسی، توسط جمعی از طلاب اردوزبان در مدرسه علمیه حجتیه ( قم) دیشب برگزار شد. یکی از حاضرین با همان لهجۀ شیرین اردو و فارسی دست‌وپا شکسته در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا شعری زیبا از علامه اقبال لاهوری، شاعر و متفکر بزرگ جهان اسلام و از قهرمانان شبه قاره هند و پاکستان خواند و آن را از ذکاوت و افق بالای این شاعر برجسته دربارۀ اوضاع روز، بعثت مردم و آیندۀ روشن کشورمان دانست(چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما/ای جوانان عجم جان من و جان شما).

دریافت 12 MB

