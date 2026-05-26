به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین شباننیا در جلسه هماندیشی تخصصی «تحلیل ابعاد مختلف تحولات اخیر و آیندهپژوهانه با موضوع جنگ رمضان» که با حضور اساتید علوم سیاسی مؤسسه امام خمینی(ره) در سالن کنفرانس انجمنهای علمی حوزههای علمیه برگزار شد، با تأکید بر دستاوردهای ناملموس جنگ تحمیلی و جنگ رمضان گفت: دشمن با نادیده گرفتن «عبادت معنوی» انقلاب اسلامی، به نتیجه عکس رسید و با انسجام اجتماعی بینظیری از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون مواجه شد. وی حضور مردم در صحنه، به ویژه در شب چهارشنبهسوری را اوج این همبستگی دانست و تصریح کرد که این حضور، ضمن خنثیسازی برنامه تجزیه ایران، به مذاکرهکنندگان قدرت و اقتداری بیسابقه بخشیده است.
تفکیک دستاوردهای ملموس و ناملموس جنگ تحمیلی
حجتالاسلام والمسلمین شباننیا در ابتدا با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی بهویژه شهدای جنگ تحمیلی اظهار داشت: برخی از دستاوردهای جنگ تحمیلی ملموس است که مردم کوچه و خیابان آن را میبینند، اما برخی دستاوردها ناملموس است که هنوز بسیاری به آن توجه پیدا نکردهاند و ما وظیفه داریم نسلها را متوجه این دستاوردهای ناملموس کنیم.
وی با اشاره به فرمایش امام خمینی(ره) که انقلاب اسلامی را در پیدایش، استمرار و بقا با سایر انقلابها متفاوت دانست، افزود: هانا آرنت پس از شکلگیری انقلاب اسلامی نظریه خود را تعدیل کرد، زیرا تا آن زمان به نقش مکتب و رهبری معنوی در شکلگیری انقلابها توجه نشده بود. این پدیده در استمرار و بقای نظام جمهوری اسلامی نیز قابل مشاهده است، به ویژه در تحولاتی که در جنگ تحمیلی و سپس در جنگ رمضان اتفاق افتاد.
توصیف شرایط بحرانی سال ۱۴۰۴
حجتالاسلام والمسلمین شباننیا با اشاره به سال ۱۴۰۴ آن را سالی پرمخاطره و پرآشوب برای جمهوری اسلامی توصیف کرد و گفت: در آن سال جنگ دوازدهروزهای رخ داد و در ابعاد نظامی، سیاسی و امنیتی اغتشاشاتی اتفاق افتاد که در دو روز تقریباً سه هزار شهید دادیم. تهدیدات از بیرون به طور جدی مدیریت میشد. از جهت اقتصادی، تحریمها به اوج خود رسیده بود و برخی سیاستهای اقتصادی به درستی اجرا نشد که زمینهساز شکلگیری اعتراضات و سپس اغتشاش شد.
این استاد علوم سیاسی در ادامه به بعد فرهنگی بحران اشاره کرد و گفت: از جهت فرهنگی، کار به جایی رسیده بود که احساس میکردیم پایههای نظام محکم نیست. در موضوع حجاب یکجاهایی از ارزشهای خود عقبنشینی کردیم، زیرا تصور میشد دیگر نمیتوان برخورد کرد. ظاهر نظام این بود که در آستانه فروپاشی است.
محاسبات مادی دشمن و غفلت از عامل معنوی
حجتالاسلام والمسلمین شباننیا تأکید کرد: اگر با تفکر مادی به شرایط سال ۱۴۰۴ نگاه کنیم، نظام جمهوری اسلامی در موقعیت فوقالعاده خطیری قرار داشت. از این زاویه، کاری که دشمن جنایتکار، رژیم صهیونیستی و کشورهای منطقه برای ساقط کردن نظام و سپس تجزیه ایران انجام دادند، کاملاً عقلایی و منطقی بود. دشمن تصور میکرد با این شرایط میتواند تودههای مردم را در جنگ علیه نظام بسیج کند و طی سه تا پنج روز کار نظام را تمام کند. این تحلیل بر اساس محاسبات مادی، تحلیلی درست به نظر میرسید.
وی افزود: همان عاملی که در پیدایش انقلاب مؤثر بود، در ادامه نیز تأثیرگذار است. دشمن متوجه نبود که همان چیزی که در جنگ هشتساله خود را نشان داد، در جنگ دوازدهروزه نیز تکرار میشود. شهید سرلشکر موسوی فرمودند وقتی امکانات خود را با امکانات دشمن در جنگ دوازدهروزه مقایسه میکردیم، تنها چیزی که میتوانستیم بگوییم «خدا، خدا، خدا» بود. آن عامل معنوی که همیشه اهرم پیروزی در جبههها بوده، در این جنگ نیز خود را نشان داد و مانع فروپاشی جمهوری اسلامی شد.
حجتالاسلام والمسلمین شباننیا تصریح کرد: دشمن آن عبادت معنوی انقلاب ما را در نظر نگرفت و به نتیجه عکس رسید. آن نظامی که در آستانه فروپاشی انسجام اجتماعی قرار داشت، شما میبینید این انسجام اجتماعی بازمیگردد به نحوی شاید شدیدترین انسجامی که میشود از ابتدای پیروزی انقلاب تا به حال تصور کرد. این نحوه انسجامی که در میان مردم پدید آمد، شاید از ابتدای پیروزی انقلاب تا به حال بینظیر بوده است. هر شب مردم پای اعتقاداتشان ایستادند، پای ایرانشان ایستادند و این توقفبردار نبود و ما نظیرش را نداشتیم.
وی با اشاره به فرمایش امام خمینی(ره) گفت: به نظر من ما اینجا کاملاً معجزهوار نقش خدا را به عینه دیدیم.
تأکید بر وعدههای رهبر شهید و لزوم توجه به قدرت معنوی
حجتالاسلام والمسلمین شباننیا در بخش دیگری از سخنان خود گفت: همان وعدههایی که مقام معظم رهبری – رهبر شهیدمان – داده بودند و ما همیشه نسبت به این فرمایشات آقا تردید داشتیم که این امیدهایی که میدهند از کجاست، ما شرط کشور را که میدیدیم، هیچکجا شرایط امیدوارکنندهای نمیدیدیم. نظریهپردازان علوم سیاسی باید نگاه خودشان را به قدرت یک مقدار آمیختهتر بکنند. در بحث قدرت، آن قدرت معنوی را هم باید جایگاه ویژهای برایش قائل باشند.
این تحلیلگر مسائل سیاسی با اشاره به نقش مردم در این جنگ گفت: یکی از دستاوردهایی که ما به عینه مشاهده کردیم – و این را هم رهبر شهیدمان وعدهاش را داده بود – این نقشی بود که مردم ایفا کردند. دیگر هیچکس تردیدی ندارد که شما در نظام جمهوری اسلامی نقش مردم را در این حد ببینید که بیایند در انتخاباتی شرکت کنند، افرادی را انتخاب کنند، یا حتی نوع نظام را تغییر دهند – ما نقش مردم را در نظام جمهوری اسلامی به این شکلی که تا حالا خودمان تصور نمیکردیم.
وی افزود: ما تصورمان این بود که فتنه ۸۸ را مردم در نهم دی جمع کردند، فتنههای بعد را هم مردم جمع کردند، اما تصور نمیکردیم که مردم قدرتی داشته باشند که جهتدهی بدهند به نظام جمهوری اسلامی در اتخاذ تصمیماتی که در پیش میگیرد.
پیامهای حضور مردم: امیدآفرینی و پشتوانه رزمندگان
حجتالاسلام والمسلمین شباننیا در تبیین پیامهای حضور مردم گفت: این حضور مردم دارد امید میدهد. این قدرتآفرینی که این حضور مردم الان دارد، به نظر من بیبدیل است؛ شاید در نظامهای سیاسی هم شما نظیرش را نداشته باشید.
وی افزود: رزمنده ما که دستش روی ماشه است، چرا بعد از بیش از ۹۰ روز همچنان دستشان روی ماشه است و با امید بیشتر و مستحکمتر آمادگی خودشان را حفظ کردند؟ به خاطر پشتوانه مردمی، حمایتهایی که مردم آمدند کردند. اگر حمایت مردم نبود و اگر بعضی از اختلافات در کشور ما در این مدت در عرصه خیابان یا فضای عمومی جامعه بروز پیدا میکرد، رزمندههای ما با این قوت آمادگی خودشان را حفظ نمیکردند. این معلوم است که حضور مردم در قدرتآفرینی در حوزه نظامی کاملاً محسوس است.
خنثیسازی برنامه تجزیه و سقوط شهرهای مرزی
حجتالاسلام والمسلمین شباننیا با اشاره به برنامههای دشمن گفت: دشمن برنامهریزی کرده بود برای اینکه یک سری تحرکات داخلی برای براندازی جمهوری شکل بگیرد، برنامه رسمی تجزیه، سقوط بعضی از شهرهای مرزی و به تدریج تشدید اختلافات در جامعه. مردم ما حضورشان در صحنه باعث شد تمام آن نقشها و تدابیر دشمن نقش بر آب شود. شما یک شب را نمیبینید میدان خالی شده باشد که برای آنها فرصتی ایجاد شود.
وی در ادامه با اشاره به تجمعات مردمی اظهار داشت: شبهای قبل تجمعات مردمی بود، خوب بود، با شکوه بود. اما چهارشنبهسوری دیگر به اوج خودش رسید. چرا؟ چون مردم آن شب را احساس کردند یک تهدید جدید متوجه نظام است. از این جهت که اجازه ندادند دشمن بیاید قدرت خودش را قدرتنمایی کند. به حول قوه تا به حال ما یک مورد مخل امنیت جدی از ناحیه عوامل داخلی – حتی در زاهدان – نداشتیم.
حجتالاسلام والمسلمین شباننیا تصریح کرد: مردم به عنوان یک ابزار، الان دارد نقش خودشان را ایفا میکنند. همین حضور مردم یکی از ثمراتش این است که امیدبخشی و دلگرمی برای خود عموم مردم ایجاد میکند. همین که حضور برود باعث میشود فرد دیگری حضور پیدا کند. من احساس میکنم که خود این یک وحدت و انسجامی را شکل داده در میان ما. البته خیلی از ماها ممکن است در بحثهای سیاسی اختلاف نظر داشته باشیم، حتی در بعضی مباحث احساسیتر. اما الان حول یک پرچم جمع شدیم همه و داریم صیانت میکنیم از نظام جمهوری اسلامی. این یک احساس قدرت به خود مردم داده است. از حضور خودشان دارند احساس قدرت میکنند. من تجربهاش را کمتر دیدم.
حضور مردم در دوران آتشبس و تأکید رهبری بر فریاد مردم
وی با اشاره به شرایط فعلی گفت: ما الان در دوران آتشبس هستیم. جنگ به ظاهر فروکش کرده، اما این جنگ، جنگ مستمره. مذاکراتی هم که صورت میگیرد در ادامه جنگ است. نکتهای که میخواستم عرض کنم – مقام معظم رهبری در پیام آخرشان تأکید فرمودند که مردم در زمانی که جنگ فروکش کرده، بیشتر حضور داشته باشند و فریاد هم بکشند. فریادهایشان باید در خیابانها معیادین باشد. این نشان میدهد که آقا انتظار دارند ما مطالبات خودمان را در این میدان دنبال بکنیم.
حجتالاسلام والمسلمین شباننیا تأکید کرد: به نظر من این خیلی مؤثر بوده است. در پای میز مذاکره، حضور مردم جهت میدهد به مذاکرات. این حضور مردم قطعاً بر مذاکرهکنندهها تأثیرگذار است. مذاکرهکنندههای ما اگر هوشیاری به خرج بدهند، میتوانند بر اساس حضور مردم و مطالبات مردم، از دشمن امتیاز بگیرند. یعنی بگویند: ما فقط خودمان نیستیم که با شما طرفیم. ما نمیتوانیم به شما امتیاز بدهیم، چون مردم در صحنه هستند و از ما نمیپذیرند. این خودش میتواند تبدیل به یک اهرم قدرتی شود.
وی تصریح کرد: هیئت مذاکرهکننده ما میتوانند با قدرت و اقتداری که قبلاً شاید نظیرش نبوده وارد شوند. شرایط الان ما بسیار متفاوت است از شرایط ما در دورههای گذشته که بعضاً امتیازاتی میدادیم و در قبال چیزی دریافت نمیکردیم. اما در این برهه به خاطر حضور مردم در صحنه، اولاً اگر کسی ذرهای بخواهد از آن نکاتی که رهبر معظم انقلاب مطالبه دارند عدول کند، فضا برای این کار فراهم نیست. ثانیاً زمینه فراهم میشود که هیئت مذاکرهکننده در موضع قدرت ورود پیدا کند.
حجتالاسلام والمسلمین شباننیا در بخش پایانی سخنان خود گفت: ما اگر این قدرتی که جمهوری اسلامی در میدان رزم پیدا کرده همچنان به آن توجه داشته باشیم، و در مذاکرات با همین روحیه قدرتمندی وارد شویم، و اگر این مسیر و همت مردم و این حضور قدرتمندانه استمرار پیدا کند، میتوانیم به نحو اکثری امتیازات لازم را دریافت کنیم. دستاوردهای این جنگ – هرچند هزینه دادیم – بسیار بزرگ است. من به نظرم قبل از این هم ما به معنای واقعی یک قیوم قدرت در منطقه بودیم، اما این برای خودمان و برای مردم دنیا روشن نبود. به نظرم اینجا دیگر روشن شد و ظهر و بروز پیدا کرد. این دستاورد بزرگ را إنشاءالله هم در میدان جنگ، هم در حضور میدانی خیابانی و هم در مذاکرات و گفتگوها شاهد خواهیم بود
