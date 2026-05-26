تحولات امروز ریشه در جنگ جهانی دوم دارد/ آمریکا به دنبال محاصره انرژی چین از غرب آسیاست/ ایران پروژه چند تریلیون دلاری واشنگتن را برهم زد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین شجاعی جلسه هماندیشی تخصصی تحلیل ابعاد مختلف تحولات اخیر و آیندهپژوهانه با محوریت جنگ رمضان، با حضور جمعی از اساتید برجسته علوم سیاسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در سالن کنفرانس انجمنهای علمی حوزههای علمیه برگزار شد، با تأکید بر لزوم تحلیل روند بلندمدت تاریخی تحولات، اظهار داشت: درک عمیق تحولات جاری، نیازمند نگاهی فراتر از رویدادهای مقطعی و توجه به ریشههای تاریخی و روندهای کلان است و در خصوص اهمیت "مردم" و تأثیر آن بر پیشبرد امور و مذاکرات اشاره کرد و گفت: یکی از ابعاد مهم این مسئله، تبدیل شدن مسائل به "خواست عمومی" است. در مقاطع تاریخی مختلف، زمانی که برخی سیاسیون توانستند مسیری را باز کنند، دلیلش تبدیل مسئله به خواست عمومی بود. به عنوان مثال، در گذشته، حل مسئله با غرب به عنوان خواست عمومی مطرح میشد و این امر راه را برای برخی دولتمردان هموار میکرد. امروز که این خواست عمومی در مسیری متفاوت در حال حرکت است، قطعاً تأثیرات خاص خود را خواهد داشت.
حجتالاسلام والمسلمین شجاعی افزود: تحولات اخیر، به ویژه جنگی که نزدیک به یک سال از آغاز آن میگذرد، مسئلهای بسیار پیچیده و چندوجهی است که از زوایای مختلف قابل تحلیل است. وی با تأکید بر اهمیت تحلیل روند بلندمدت تاریخی، بیان کرد: نگاه جزئی و مقطعی به مسائل، باعث پنهان ماندن ابعاد بسیاری از آنها میشود و این امر موجب بزرگنمایی نقش افراد یا عوامل جزئی و غفلت از ماهیت اصلی مسئله و افق پیش روی آن میگردد.
وی با اشاره به تأکید بر نقش ترامپ یا نتانیاهو در تحولات اخیر و تصور تغییر روند امور با یک تماس تلفنی، تصریح کرد: این دیدگاه نشاندهنده عدم درک صحیح از بستری است که این اتفاقات در آن رخ دادهاند و این تصور که تنها چند نفر یا یک تیم در کاخ سفید روند امور را کنترل میکنند، سادهانگارانه است.
وی با معرفی مکتب "آنال" در تاریخنگاری که به بررسی روندهای کلی تاریخی میپردازد، گفت: این مکتب به جای تمرکز بر وقایع جزئی جنگها، به بررسی روند ششصد ساله قرن بیستم و چرایی رسیدن به وضعیت فعلی میپردازد. این رویکرد تصویر روشنی از مباحثی که ریشههای عمیقتر دارند، ارائه میدهد.
حجتالاسلام والمسلمین شجاعی ریشههای تحولات امروز را در پیامدهای جنگ جهانی دوم دانست و تشریح کرد: طرفهای پیروز در جنگ جهانی دوم، نظمی نوین را به وجود آوردند و دنیای امروز را خلق کردند. این دنیای جدید با نهادها و کنوانسیونهای غربی شکل گرفته است. به عنوان مثال، کنوانسیون حقوق دریاها در سال 1982، حاصل همین نظم است.
وی خاطرنشان کرد: همواره رژیمهای بینالمللی توسط قدرتهای پیروز در جنگها تعریف شدهاند. بسیاری از بازیگران صحنه بینالملل، محصول همین نظم غربی پس از جنگ جهانی دوم هستند؛ سازمان ملل و سایر نهادهای بینالمللی، مخلوق همین قدرتها هستند و در واقع، کنشگری بسیاری از این بازیگران، تحت تأثیر همین نظم تعریف شده صورت میگیرد.
حجتالاسلام والمسلمین شجاعی به تشریح عمیقتر ریشههای تاریخی و روندهای کلان تأثیرگذار بر نظم جهانی پرداخت.و با اشاره به دوران پس از جنگ جهانی دوم و ظهور "نظم نوین جهانی" تحت هدایت غرب، بیان داشت: این نظم جدید، با نهادها و کنوانسیونهای بینالمللی تعریف شد که توسط قدرتهای پیروز آن دوران بنا نهاده شد. سازمان ملل و سایر بازیگران بینالمللی، محصول این نظم هستند و کنشگری آنها نیز در چارچوب همین تعریف صورت میگیرد.
حجتالاسلام والمسلمین شجاعی به رقابتهای ژئوپلیتیکی و ظهور بلوک شرق به عنوان رقیب اصلی غرب در دوران جنگ سرد اشاره کرد و گفت: سیاستها و رویکردهای دنبال شده در آن دوران، به ویژه با طرح "نظم نوین" از سوی آمریکا، نشاندهنده تلاش برای مدیریت و کنترل تحولات جهانی بود. وی با ذکر مثال، توانمندیهای محدود روسیه در مقابله با جبهههای گسترده هزار کیلومتری با موشکها را یادآور شد و تأکید کرد که ابزارهای نظامی به تنهایی کافی نیستند و نیاز به راهبردهای جامعتری وجود دارد.
وی با اشاره به پروژه "چین" به عنوان بازیگر کلیدی در شرق آسیا، به پیشبینیهای مقامات آمریکایی مبنی بر احتمال شعلهور شدن جنگ در شرق آسیا تا سالهای 2027-2028 اشاره کرد. او تشریح کرد که آمریکا با ایجاد اختلافات و مسدود کردن مسیرهای دسترسی چین به منابع، به ویژه انرژی، تلاش دارد تا موقعیت این کشور را تضعیف کند. نگرانی اصلی آمریکا در این است که چین، از طریق دسترسی زمینی به منابع انرژی، بتواند بر فشارهای اقتصادی غلبه کند.
حجتالاسلام والمسلمین شجاعی با اشاره به نقش مخرب پروژه چند تریلیون دلاری آمریکا در غرب آسیا و پیامدهای آن در افغانستان، عراق، یمن، سوریه، لبنان، سودان و سومالی، بیان داشت: این پروژه با برهم زدن نظم در مناطق مختلف، باعث ایجاد چالشهای جدیدی شده است.
وی به نقش جیپی مورگان، به عنوان یکی از بازیگران اصلی پشت پرده جنگهای آمریکا در 110 سال گذشته، اشاره کرد و گفت: این بانک سرمایهگذاری، از جنگ با کوبا در سال 1899 تا جنگ جهانی اول و دوم و تا به امروز، نقش فعالی در تحریک و پیشبرد منافع آمریکا داشته است. مدیرعامل جیپی مورگان اخیراً اعتراف کرده که "خیلی دیر" سراغ ایران رفتهاند، زیرا پروژه عظیمی برای بازتعریف نظم دنیا تعریف کردهاند و این پروژه در غرب آسیا، شمال و شرق با چالش مواجه شده است.
وی با طرح این سوال که چرا جنگ در این بازه زمانی خاص آغاز شد، نقش شخصیتهایی چون ترامپ، نتانیاهو و تیم حاکم بر کاخ سفید را در اجرای "پروژه نظم نوین" با "حماقت و بلاحت" خود مهم دانست.
مسئله جنگ و تحولات جاری، ارتباطی تنگاتنگ با کلیت هژمونی غرب و آمریکا دارد و انتظار حلوفصل آن از طریق تفاهم و مذاکره، سادهانگارانه است.
وی با بیان اینکه تا زمانی که غرب به این باور نرسد که نمیتواند اراده خود را بر جهان تحمیل کند، این بحران بهسادگی حل نخواهد شد، افزود: تحولات کنونی به نقطهای رسیده که بازگشت به شرایط پیشین در آن دشوار و تقریباً ناممکن است.
وی در پایان تأکید کرد: تحلیل درست عوامل جنگ، هم در درک وضعیت فعلی و هم در پیشبینی افق پیش رو، اهمیت بسزایی دارد و این روند، با توجه به ریشههای عمیق و هزینههای سنگینی که صرف آن شده، به سادگی و با گفتگوهای سطحی حل نخواهد شد و تکلیف نهایی آن در "نبرد بزرگ" مشخص خواهد گردید.
