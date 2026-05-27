ولایتی: ضامن عینی بقای توافق، تنگه هرمز است

۶ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۵
مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین الملل در پیامی تاکید کرد: خط قرمز ایران روشن است؛ این بار کاغذها و امضاها تضمین نیستند؛ «ضامن عینی بقای توافق، تنگه هرمز است».

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ  علی اکبر ولایتی مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین الملل در پیامی نوشت: تاریخ گواهی میدهد، همه مهاجمانی که با سودای سلطه آمدند، از اسکندر تا چنگیز و ترامپ، همگی در هاضمه‌ی تمدن غنی ایران هضم شدند.

«ملت بودن» اصالتی تمدنی و ریشه دار است نه کالایی که با دلار نفتی بتوان خرید و یا اجاره کرد.

خط قرمز ایران روشن است؛ این بار کاغذها و امضاها تضمین نیستند «ضامن عینی بقای توافق، #تنگه_هرمز است» جغرافیا دروغ نمیگوید و قاضیِ نهاییِ عهدنامه روی کاغذ است.
