ولایتی: ضامن عینی بقای توافق، تنگه هرمز است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ علی اکبر ولایتی مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین الملل در پیامی نوشت: تاریخ گواهی میدهد، همه مهاجمانی که با سودای سلطه آمدند، از اسکندر تا چنگیز و ترامپ، همگی در هاضمه‌ی تمدن غنی ایران هضم شدند.

«ملت بودن» اصالتی تمدنی و ریشه دار است نه کالایی که با دلار نفتی بتوان خرید و یا اجاره کرد.

خط قرمز ایران روشن است؛ این بار کاغذها و امضاها تضمین نیستند «ضامن عینی بقای توافق، #تنگه_هرمز است» جغرافیا دروغ نمیگوید و قاضیِ نهاییِ عهدنامه روی کاغذ است.

.............

پایان پیام/ ۲۱۸

